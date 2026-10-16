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Domácí

Našli ho mrtvého na Slovensku. Čeští policisté muže podezřívali z pokusu o vraždu

ČTK
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Mrtvý, kterého ve čtvrtek našli slovenští policisté u Myjavy na západním Slovensku, je muž podezřelý z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Na případu spolupracují kriminalisté z obou zemí. Více informací budou policisté poskytovat postupně. Policie to v pátek uvedla na síti X.

Czech Tour policie
Násilným trestným činem se kriminalisté zabývají od noci ze středy na pátek. Při vyhlášení pátrání policie uvedla, že muž může být nebezpečný. (Ilustrační foto)Foto: Profimedia – Stanislav Heloňa / MFDNES + LN / Profimedia
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Pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého kriminalisté ze středečního pokusu o vraždu podezírají, vyhlásila policie ve čtvrtek ráno. Slovenská televize Joj tentýž den večer uvedla, že hasiči přivolaní k požáru osobního auta v lese na západě Slovenska po uhašení plamenů objevili ve vraku vozidla Škoda Fabia s českou poznávací značkou tělo bez hlavy, která byla několik metrů od auta. Nález televize spojila právě s pátráním po podezřelém muži.

„Muž, který byl včera (ve čtvrtek) nalezen slovenskými kolegy u obce Myjava, byl ztotožněn jako muž podezřelý z násilného trestného činu na Uherskohradišťsku. V uvedené věci spolupracujeme se slovenskými kolegy, více informací budeme poskytovat postupně,“ uvedla v pátek česká policie.

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Násilným trestným činem se kriminalisté zabývají od noci ze středy na pátek. Při vyhlášení pátrání policie uvedla, že muž může být nebezpečný. Zároveň zveřejnila informaci, že se může pohybovat osobním vozidlem Škoda Fabia šedé barvy. O pomoc při hledání muže žádali policisté také veřejnost.

Místo, kde se násilný trestný čin kvalifikovaný jako pokus o vraždu stal, ani další podrobnosti o případu, policie dosud nezveřejnila. Česká televize však na sociální síti uvedla, že policisté muže hledali v Uherském Ostrohu. Muž podle televize ve středu zaútočil na ženu, která utrpěla těžká poranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice.

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