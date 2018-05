Následník si bere Cikánku, komentoval politik z ODS královskou svatbu. Fiala: Nechutné, omluvte se

před 34 minutami

Výrok na Facebook napsal člen oblastní rady ODS a ředitel zoologické zahrady ve středočeských Chlebech René Franěk. Na dotazy redakce odmítl reagovat.

Praha - "Když si následník bere Cikánku, co by tam dělal?" komentoval člen nymburské oblastní rady ODS René Franěk na Facebooku otázku, proč na sobotní královskou svatbu prince Harryho a nyní už vévodkyni ze Sussexu nepozvali prezidenta Miloše Zemana.

Později na Facebooku sklidil kritické reakce od lidí, kteří ho označovali za rasistu. Franěk, který je ředitelem zoologické zahrady ve středočeských Chlebech, se pro Aktuálně.cz odmítl ke svým slovům vyjádřit s tím, že nemá čas, protože je na přednášce.

Člen ODS, kandidát do Evropského parlamentu a ředitel ZOO Chleby, kterého nedávno tak vychvaloval Václav mladší...

*já se asi v @ODScz už nedivim ničemu pic.twitter.com/xWcPVertWi — Jan Povysil (@JanPovysil) May 19, 2018

Už předtím se ale před výtkami bránil na svém Facebooku. "Já napsal slovo Cikánka. Vy a vám podobní z toho vyvozujete rasistické předsudky," uvedl a dodal: "Já to myslel v kontextu následovníka multikulturního obohacení, které rezonuje ve veřejném prostoru."

Předseda nymburského oblastního sdružení, pod které Franěk spadá, a zastupitel města Lysá nad Labem Hynek Fajmon Fraňkovy výroky údajně neviděl. "Předpokládám, že se jedná o nepovedený pokus o vtip," řekl na dotaz redakce. "Za své výroky je odpovědný každý sám. Svůj postoj k věci mu sdělím osobně," dodal.

Podstatně ostřeji reagoval předseda ODS Petr Fiala. "Rasistické urážky pana Fraňka na sociálních sítích jsou nepřijatelné. Jeho názory nejsou v souladu s našimi hodnotami. Pokud se za své nechutné výroky neomluví, nemůže být nadále členem ODS," napsal redakci Fiala.

Matka Meghan Markleové, která se v sobotu sňatkem s Princem Harrym stala vévodkyní ze Sussexu, je Afroameričanka. Otec nevěsty má nizozemské kořeny.

Franěk také v komentáři pod jedním ze svých příspěvků sdílel fotografii britské královny Alžběty ze svatby a komentoval ji slovy: "Koukněte, jak se Bětka na svatbě tváří, je mi jí lidsky líto."

Staník, Rozner nebo komunista Komínek

V poslední době není Franěk zdaleka jediným politikem, který čelí kritice za rasistické výroky. Bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník je stíhán za to, že ve sněmovní restauraci prohlašoval, že "Židi, homosexuálové i Cikáni by měli jít do plynu". Policie prošetřuje i výrok poslance za SPD Miloslava Roznera, který koncentrační tábor pro Romy v Letech u Písku označil za "neexistující pseudokoncentrák".

Komunistický náměstek ústeckého hejtmana Jaroslav Komínek na Facebooku označil Egypťany za opice.

Aktuálně soud podmíněně zastavil stíhání bývalého náměstka ministerstva průmyslu a obchodu Karla Novotného (dříve ČSSD), který na Facebooku napsal, že "cikáni jsou jako medúzy - otravný a k ničemu". Čelil kvůli tomu obžalobě za hanobení národa.