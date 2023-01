Agrese a šikany přibývá už i ve školkách. Učitele viní covid a příliš volnou výchovu

Už v mateřské škole se některé děti chovají agresivně nebo ubližují svým vrstevníkům. Podle dat České školní inspekce takových případů přibývá, stejně jako mírně narůstá mezi malými dětmi šikana. Podle oslovených učitelek i ředitelek mateřských škol často za nevhodné chování mohou rodiče, kteří dítě neumí dostatečně vychovat. Pozorují ale také dozvuky pandemie covidu, kdy byly děti doma.

Podle výroční zprávy školní inspekce přibylo především případů agrese, násilí či ublížení na zdraví. Oproti předminulému školnímu roku o tři procentní body. Takové chování se objevuje již zhruba na každé osmé mateřské škole. Stoupl také počet malých vandalů a případů poškozování majetku, mírně přibylo i šikany.

Za příčinu inspektoři označují i negativní vliv médií, kvůli kterým jsou malé děti vystaveny agresivnímu chování a přejímají ho. Ovlivňují je i krizové situace v rodinách a výchovné chyby rodičů. Inspekce připomíná i nárůst počtu dětí s vývojovými poruchami chování.

"Vlivů, které k nárůstu přispívají, je rozhodně více. Využívání digitálních technologií, které mohou sloužit i jako náhrada za čas strávený s rodiči, a to i v případě malých dětí, je jedním z podstatných vlivů. Stres, který prožívají rodiče v důsledku složité ekonomické situace, ale ani další obavy nevytvářejí v rodinách příznivé prostředí, což se přirozeně odráží v každodenní činnosti mateřských škol," říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Chovají se jako děti matek na pervitinu

To, že přibývá šikany a agrese mezi dětmi, potvrzuje ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí Gabriela Lacková. Jako příčinu vidí důsledek pandemie covidu. Školky byly dlouho zavřené a děti se mezi sebou nemohly stýkat, což mělo za následek, že se jim zhoršila psychika a neosvojily si schopnost navazovat vztahy se svými vrstevníky. A podle Lackové se děti z tohoto období stále nevzpamatovaly.

"Když jsou dítěti dva nebo čtyři roky a je izolované, hrozně se to na něm podepíše. Je to dáno i tím, že rodiče v té době začali mít existenční problémy, jejich stres se projevil doma, na dětech se to začalo podepisovat a teď si to nesou jako trauma. Cítí strach, který neumí moc popsat, ale navenek ho dávají najevo těmito projevy. Vlastně tím volají o pomoc," vysvětluje Lacková.

S rodiči se tak snaží hovořit i o výchově, o tom, jak různé výchovné styly působí na děti nebo jak na ně dopadají různé stresy, které se v rodině řeší. Přibývá podle ní nejen agresivního chování, ale pozoruje, že malé děti jsou i více psychicky labilní, plačtivé, křičí a jsou nezvladatelné.

"Některé děti jsou tiché, zaražené, bojí se ostatních dětí, neumí se zapojit do kolektivu. Jiné děti jsou výbušné, křičí, když se k nim kdokoliv přiblíží nebo si chce vzít jejich hračku. Mají neadekvátní reakce. Nebo si třeba najednou na vycházce dítě lehne na zem a začne kolem sebe kopat. Tyto způsoby chování se dřív vyskytovaly spíš u dětí maminek, které byly závislé na pervitinu nebo alkoholu. Teď je to ale v mnohem větší míře u dětí, u kterých by to člověk nečekal," popisuje Lacková.

V její školce dříve nebyli potřeba žádní asistenti pedagoga, teď tam však během jednoho roku zaměstnali hned čtyři. Starají se o třináct dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které tam od září chodí.

Děti chtějí letní boty v zimě

Denisa Humená je učitelkou v mateřské škole s třináctiletou praxí. Poslední dobou si všímá, že se děti chovají agresivně, vztekají se, křičí, nadávají. "Nemám na mysli takovou tu zdravou agresi, kdy se dva kluci perou o hračku. Takové chování tady bylo, je a bude. Nové jsou agresivní útoky na blízké, uzurpování si pozornosti pro sebe bez ohledu na situaci, bez jakéhokoliv respektu k dospělým. Děti skáčou do řeči, odbíhají od jídla, trvají na nesmyslných požadavcích, jako jsou letní boty v zimě. Nezřídka jsem byla svědkem toho, že děti na maminku křičí, tlučou ji a nadávají jí," líčí Humená.

Problém podle ní spočívá v příliš respektujícím přístupu, kdy rodiče dělají z dítěte malého dospělého, na kterého nikdy nezvýší hlas, nic mu nepřikážou a nestanoví jasná pravidla. Místo toho dětem ustupují, dohadují se s nimi, diskutují a dělají kompromisy.

"Až je z toho velká svoboda, protože dítě přece nejlépe ví, co je pro něj dobré. Není divu, když se na maminky valí tolik mouder. Jako třeba, že pokud dítěti něco odepřou, bude z toho mít doživotní trauma," říká Humená.

Podobnou zkušenost má i Martina M. z Jihomoravského kraje, která od listopadu pracuje jako asistentka pedagoga. "To, co si dovolují děti k paní učitelce, mě šokuje. Drze odsekávají, jsou sprosté a dokonce si dovolí i bouchnout a kousnout. Překvapuje mě, že si dítě ve třech letech dovolí na paní učitelku křičet," říká.

Ve třídě má chlapce, který bije staršího sourozence a uhodil už i učitelku. "A to jen kvůli tomu, že vysvětlovala, že v řadě se do kamaráda nestrká. Jakmile se mu něco nelíbí, následuje vztek a agrese," popisuje. Děti si podle ní toto chování odnáší z domova - kopírují to, jak se chovají jejich rodiče.

Příliš volná výchova

Lucie Tučková, která působí na jedné z mateřských škol na Kladensku, pozoruje v posledních letech násilné chování u dětí a vandalismus, třeba rozbíjení hraček. Příčinu vidí v nedostatečné výchově, kdy si rodiče myslí, že za ně dítě vychová školka.

"Někteří rodiče uznávají volnou výchovu. A někteří dokonce poslouchají své děti a kritiku ze strany učitelky vůbec neuznávají," popisuje Tučková. A upozorňuje, že školka výchovu za rodiče nenahrazuje, pouze ji doplňuje.

Podle ředitelky Mateřské školy Jilemnického v Hodoníně Miloslavy Pavlíkové se děti takto chovají proto, že je rodiče nechají příliš hrát na počítači nebo se dívat na televizi a nevěnují se jim tak jako dřív.

"Děti jsou pak nejisté, nevědí, co mohou a nemohou, nemají mantinely a vzory chování v rodině. Málo rodičů dětem před spaním čte, hraje s nimi stolní hry a podobně. I spousta hraček je podle mého názoru pro děti nevhodných," podotýká Pavlíková s tím, že v mateřské škole se to, co se v rodinách nedaří, snaží napravit.

I školky však podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala mají zatím stále rezervy v tom, aby aktivně vedly děti ke zlepšování sociálních dovedností a k podpoře pozitivního chování. Je proto podle něj potřeba nabízet učitelům kvalitní vzdělávací programy.

Vzděláváním a metodickou podporou učitelů se v Česku zabývá Národní pedagogický institut. Zatloukal učitelům doporučuje také publikaci Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení, kterou vydala Česká školní inspekce.

"Blýská se na lepší časy i díky programům, které do Česka v poslední době přinesly některé neziskové organizace. Jedná se například o metodu PBIS (systém pozitivní podpory chování - pozn. red.) nebo KiVa (vědecky ověřený program prevence šikany ve školách - pozn. red.)," dodává Zatloukal.