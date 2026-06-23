Naši voliči by už Pavla za prezidenta nevolili, řekl Macinka. Chybí mu na něj telefon

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vysvětluje zablokování cesty prezidenta na summit NATO do Ankary
Petr Macinka patří k většině členů vlády Andreje Babiše, kteří stejně jako sám premiér téměř nechodí mezi novináře v Poslanecké sněmovně. V úterý odpoledne ale Macinka přišel a odpovídal na celou řadu dotazů, které na jeho adresu zazněly. Včetně toho, zda je správné, když nechce "pustit" prezidenta Petra Pavla na důležitý summit NATO.
Byl to typický šéf Motoristů Petr Macinka, který svým chováním vytáčí kritiky a naopak získává uznalé reakce svých fanoušků. Když přišel mezi novináře do tiskového atria sněmovny odpovídat na otázky, tak se většinou usmíval, tvrdil, že má novináře rád, aby zároveň občas přidal na jejich adresu ironickou poznámku.
„Já se vám strašně omlouvám za to, že váš oblíbený prezident prostě není v pozici, ve které byste ho vy ráda viděla. Bohužel pro vás,“ reagoval na jeden z dotazů novinářky, která poukazovala na to, že na summit NATO jezdili často předcházející prezidenti Miloš Zeman, Václav Klaus i Václav Havel - přestože občas byla u moci vláda, která měla odlišné názory než tito prezidenti.
„Nikdo z těchto prezidentů se ale nikdy nedostal do takové situace jako Petr Pavel. V tom je něco nového,“ tvrdil Macinka, podle kterého je Pavel fakticky zástupcem opozice a jde konfrontační cestou. Opakovaně tak hájil rozhodnutí vlády nechat doma prezidenta Pavla. Na rozdíl třeba od zasedání OSN v New Yorku, kde po rozhodnutí vlády bude Česko reprezentovat Pavel.
Když se další novinářka zeptala, proč vláda rozhodla takto rozdílně, Macinka tvrdil, že jde o dvě zásadně odlišná zasedání s jinými tématy. „Tam nejde o to, že by měl obhajovat nějaké pozice vlády, v OSN to bude vystoupení Petra Pavla stejně jako v minulosti,“ pokračoval Macinka, který reagoval i na dotaz Aktuálně.cz, zda takto Motoristé nepřichází o voliče, protože podle průzkumů mnozí voliči Motoristů Pavla volili za prezidenta.
„No, já myslím, a vyplývá to i z našich analýz, že opravdu většina voličů Petra Pavla volila. Ale z těchto analýz vyplývá i to, že dnes už by ho z těchto voličů nevolil nikdo,“ odpověděl šéf Motoristů, který při doplňujícím dotazu už sklouznul ke své ironii. To když uslyšel námitku, jestli nakonec Motoristů nepřijde o část svých voličů. „Tak, možná přijdeme o všechny voliče, možná dostaneme záporný výsledek, který si jako nejhorší a nejhroznější lidé samozřejmě zasloužíme. Ale možná také ne,“ uvedl s úsměvem.
Označení „nejhroznější“ nepoužil náhodně. Právě předseda Motoristů přišel před časem se slovy „Jsme hrozní“ a začal je velmi často používat jako jakýsi oficiální slogan strany. Dokonce i turné po Česku nazval tímto slovním spojením.
Pokud jde o rozhodování Ústavního soudu o kompetenční žalobě prezidenta, nechtěl toto rozhodnutí nijak předjímat ani se vyjadřovat k tomu, zda je či není kritický ke složení Ústavního soudu. Potvrdil ale, že má nadále výhrady k prezidentovi za to, že nejmenoval poslance Motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí. A na otázku, zda bude nadále přistupovat k Pavlovi kriticky, si posteskl: „Vždyť já nemám na prezidenta ani telefon.“