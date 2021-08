Nejsme mrtvá strana, bojujeme, burcoval Hamáček. Pokud neuspěje, odejde z vedení ČSSD

Sociální demokracie jako jedna z posledních stran představila osobně ve svém stranickém sídle volební lídry do říjnových sněmovních voleb. Zároveň odhalila své hlavní volební heslo, které zní: Jistoty. Podle posledních průzkumů ČSSD hrozí, že se vůbec do sněmovny nedostane. Pokud by toto nastalo, předseda Jan Hamáček oznámil, že skončí.

Ještě chvíli počkejte, určitě se dočkáte, odráželo v minulých týdnech vedení sociální demokracie otázky na to, kdy osobně ukáže všechny své lídry v krajích do letošních sněmovních voleb. Oddalování této prezentace mělo své příčiny, předseda Jan Hamáček potřeboval delší dobu na to, aby prosadil své lidi do čela kandidátek v některých krajích.

Den D nakonec nastal v neděli hodinu po poledni, kdy usměvavý Hamáček ukázal všechny lídry, včetně svého prvního místopředsedy Romana Onderky. Ten se dostal do čela kandidátky na jižní Moravě navzdory protestům místních straníků, z nichž někteří kvůli němu z kandidátky odstoupili.

Sociální demokraté se chystají za chvíli oficiálně představit lídry do voleb a zahájit ostrou část kampaně. Heslo Země nejen pro boháče je vidět na tričkách sociálně demokratického mládí. Nepochybně vyvolá debatu :) pic.twitter.com/s1OxVUlAe2 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 22, 2021

Při nedělním představení lídrů i horké části kampaně se ale o vnitrostranických problémech nemluvilo, oponenti chyběli a Hamáček společně s dalšími se snažili tvářit, že nepochybují o úspěchu ČSSD ve volbách. A to i navzdory tomu, že shodou náhod krátce před startem jejich kampaně Česká televize zveřejnila volební model, který jako další v řadě naznačuje pro ČSSD nedobrá čísla. Podle průzkumu agentury Kantar CZ by se ČSSD vůbec nedostala do sněmovny.

"Pokud uspějeme, budeme pokračovat, a pokud by se ukázalo, že naše cesta je špatná, tak sociální demokracie tady bude stále, akorát s jiným vedením. Věřím ale, že tento scénář nenastane," sdělil Hamáček. A na dotaz Aktuálně.cz potvrdil, že by v takovém případě skončil. "Samozřejmě. Pokud by se sociální demokracie nedostala do sněmovny, tak je logické, že nastane výměna lídra. A lídr jsem já," podotkl.

Z představení horké části kampaně je zřejmé, že ČSSD bude sázet ze všeho nejvíce na sociální jistoty. "Jistoty jsou tím hlavním heslem, se kterým jde sociální demokracie do voleb. Jsme jedinou stranou, která vám garantuje, že o tyto jistoty nepřijdete," ujišťoval Hamáček. Jistotami přitom myslel například bezplatné zdravotnictví a školství nebo zachování hranice pro odchod do důchodu.

Nejbohatší musí platit, prohlásila Maláčová

Že budou hrát sociální témata v kampani zásadní roli, ukázalo i to, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová stála vedle Hamáčka a tvořila s ním při představení programu rovnocennou dvojici. "To je náš drahokam," představil Maláčovou poslanec Jan Birke, který moderoval zahájení kampaně do chvíle, než na pódium přišla zmiňovaná dvojice. Maláčová při představení lídrů také sklidila největší potlesk.

I dnešní povídání s J. Hamáčkem ukázalo, že od něj nelze čekat kritiku prezidenta M. Zemana. V druhé části rozhovoru jsem se ho proto zeptal na tuto taktiku “nekritiky” MZ i na to, zda by JH skutečně skončil, pokud by se ČSSD nedostala do PS. Více bude na ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/LgHaZVTNfG — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 22, 2021

Oba dva líčili Česko jako zemi, které hrozí nebezpečí od pravicových stran. Zejména ODS zmínili hned několikrát, zatímco o hnutí ANO či jejím předsedovi Andreji Babišovi téměř nemluvili.

"Buď se vrátíme ke starým receptům ODS, kdy nejvíc zaplatí obyčejné lidé, kdy ODS zvedne daň z přidané hodnoty, nebo půjdeme západoevropskou cestou, kdy poprosíme o solidaritu ty nejbohatší lidi, ty super bohaté a také největší firmy," oznámila Maláčová v souvislosti s plánem ČSSD, aby vyšší daně platili lidé s trojnásobkem průměrné mzdy, tedy nad 110 tisíc korun měsíčně. "Anebo lidé s obrovskými majetky nad 50 milionů korun," dodala.

Mimochodem, slova o boháčích měli na svých tričkách i přítomní Mladí sociální demokraté. "Země nejen pro boháče? To bez levice nepůjde!" zněl celý nápis. Předseda mladých v ČSSD Lukáš Ulrych Aktuálně.cz vysvětloval, že se mu nelíbí, jak bohatí dál bohatnou a životní úroveň střední třídy se podle něj snižuje. "Deset procent bohatých u nás vlastní 65 procent veškerého majetku," tvrdil Ulrych s tím, že ale nechce v žádném případě bohatým nic znárodňovat.

Část svého vystoupení věnoval Hamáček představení toho, co by prý nastalo, kdyby byla ve vládě místo ČSSD pravice. "Pamatujte. Až začnou prodlužovat věk odchodu do důchodu, až začnou zavádět školné, až začnou poplatky u doktora, tak už bude pozdě volit ČSSD. ČSSD je jedinou stranou, která může slíbit, že o jistoty nepřijdete. My už vidíme první stopy toho, co se na nás chystá. Začíná se strašně zdražovat, pokud jde o elektřinu, energie, či ať jde o potraviny. A bude tady obrovský spor o to, kdo ponese náklady," prohlásil a kritizoval ANO, ODS a SPD za zrušení superhrubé mzdy a vyplývající snížení sazby z daně z příjmu.

Pokud bude chtít sociální demokracie uspět, bude muset v posledních několika týdnech přesvědčit celou řadu lidí, aby ji volili. Podle modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by ČSSD nyní volilo jen kolem 3,5 procenta lidí. Hamáček tvrdil, že se to podaří a spolustraníky vyzýval k aktivitě.

"ČSSD není rozhodně mrtvá strana. Je to strana, která se vždycky uměla nadechnout a pokračovat dál. Bojujeme dál. Před námi je sedm týdnů velmi tvrdé práce. Uvidíme se v ulicích českých, moravských a slezských obcí a měst, a já věřím, že sociální demokracie opět dokáže, že má své místo na slunci. Budeme vysvětlovat, proč volit ČSSD, proč je důležité, aby pokračovala jako politická strana," burcoval přítomné.