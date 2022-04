Naše sklady jsou prázdné, kupujte hlavně masové konzervy, žádají potravinové banky

Potravinové banky zažily nápor zesílený příchodem stovek tisíc válečných utečenců do Česka. Jejich sklady jsou téměř prázdné, a to přesto, že jim stát mimo jiné pomohl tím, že začal vyplácet uprchlíkům humanitární dávky. Mohou si tak jídlo zčásti zajistit sami. V sobotu se koná celonárodní sbírka potravin. "Kupujte trvanlivé potraviny, hlavně konzervy," vybízí šéfka bank Veronika Láchová.

Potravinové banky od vypuknutí války na Ukrajině patří k hlavním zdrojům potravinové pomoci pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Zásoby však rychle mizely a pracovníci bank již v polovině března hlásili, že jim potraviny vydrží nejdéle tři týdny. Již tehdy rovněž upozorňovali, že se v dalších týdnech neobejdou bez pomoci státu. Ten podle šéfky České federace potravinových bank Veroniky Láchové jejich volání vyslyšel.

"Naše sklady jsou v podstatě prázdné, zejména co se týče trvanlivých potravin, ale stát, města a obce převzaly odpovědnost za zásobování uprchlíků, takže hrajeme už jen pomocnou roli," upozorňuje Láchová. Během prvních týdnů po začátku ruské invaze přitom banky zajišťovaly zásoby jídla pro uprchlíky ze 70 procent.

Nápor se jim podařilo přečkat z velké části proto, že stát začal Ukrajincům vyplácet humanitární dávky. Přispívat začal navíc i lidem, kteří k sobě uprchlíky ubytovali. "Lidé už mají nějaké své prostředky, nebo mají zajištěnu potravinovou pomoc od krajů a měst a my už dáváme pouze to, co můžeme. Podařilo se nám navíc navýšit zdroje z evropských peněz na potraviny, které jsou primárně určeny pro lidi, kteří přišli z Ukrajiny," popisuje Láchová.

Aktuálně se tedy potravinové banky navrací ke své běžné činnosti, tedy pomoci Čechům v materiální nouzi. Získané potraviny a základní materiální pomoc putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, rodičům samoživitelům či lidem bez domova.

Veronika Láchová však zdůrazňuje, že nezisková organizace, v jejímž čele stojí, nedotuje Ukrajince na úkor Čechů. "Nelze to vnímat tak, že by potravin byl dostatek, kdyby uprchlíci nepřišli, potraviny chybí pořád, hlavně před hlavní sbírkou," vysvětluje. Právě tuto sobotu 23. dubna se koná celonárodní sbírka potravin, ve které mohou lidé pomoci potřebným během svého běžného nákupu.

"Před národní sbírkou, která se koná dvakrát za rok - na jaře a na podzim - jsou naše sklady prázdné pravidelně, vzhledem ke krizi způsobené zdražováním a příchodem uprchlíků jen kapacity došly mnohem dřív," upřesňuje Láchová.

Kupujte konzervy, těstoviny a luštěniny, vyzývají sbírky

Sobotní sbírka se uskuteční v každém kraji v Česku. Lidé mohou pomoci návštěvou nejbližšího obchodu zapojeného do Sbírky potravin od osmi hodin ráno do šesti hodin večer. Ke svému běžnému nákupu přidají trvanlivé potraviny či drogerii a za pokladnami je předají dobrovolníkům. Jídlo pak putuje do potravinové banky nebo rovnou do organizace, která ho rozděluje.

Kde nakoupit a přispět tak do sbírky? Národní sbírka potravin se koná v sobotu 23. dubna. Seznam řetězců, které jsou do pomoci zapojeny: Albert, Billa, Coop, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Tesco, Penny, Rossmann. Přispět lze i přes tyto online obchody, a to od 18.. dubna do 1. května: Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco.

"Nejvyšší poptávka je dlouhodobě po masových konzervách. Pak po těstovinách, luštěninách, rýži a instantních polévkách. Každodenně svážíme přebytky z obchodních řetězců i od zemědělců, ale mezi nimi tyto potraviny moc nejsou, protože se prostě prodají. Dále je dobré nakoupit i dětskou výživu," vyjmenovává Láchová.

Kromě klasických obchodních řetězců, jako je Albert, Kaufland nebo Billa, jsou do sbírky zapojeny také online obchody, například Rohlík.cz.

Potravinových bank je po celém Česku patnáct. Jejich sklady se zpravidla vyprazdňují nejrychleji v Praze a Středočeském kraji. "Nicméně náročnou situaci teď mají i v Brně, v jižních Čechách, v Karlových Varech nebo v oblastech, které trápí sociální problémy, jako je Ústecko či Džbánsko (potr. banka v Liběšicích, pozn. red.)," vypočítává Láchová a myslí tím nejen okolí severočeské metropole, ale i severní část středních Čech v okolí Žatce a Loun.

Podle ní válka na Ukrajině přinesla sbírkám potravin i pozitiva, motivovala totiž Čechy k větší ochotě do potravinových bank přispívat. "Dostalo se nám obrovského množství darů, které bychom nebýt uprchlíků nezískali, třeba stovky tun potravin od obchodních řetězců," říká.

Dále Čechy chválí za solidaritu, kterou dovedou podle ní v krizích projevit. "Češi umí být velmi solidární. Zatím vždy, když jsme upozornili, že by mohl být problém, lidé pomohli. Ať už v době covidu, kdy jsme měli sklady úplně prázdné, nebo teď při pomoci velkému množství lidí z Ukrajiny. Jsme v rámci Evropy unikátní v tom, že se dokážeme semknout, ale pak se stává, že dojde síla a národ se začne obracet proti vlastní solidaritě. Vidíme to třeba teď na sociálních sítích," uzavírá Láchová.