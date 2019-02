Národním divadlem naposledy zazněl hlas Luďka Munzara. Loučit se přišly stovky lidí

před 27 minutami

Zatímco se před vchodem do Národního divadla táhla dlouhá fronta, přeletělo nad budovou dvoumotorové letadlo typu L-200 Morava. Připomnělo vášeň Luďka Munzara pro letecký sport. Na poslední rozloučení s filmovým a divadelním hercem přišly do historické budovy Národního divadla stovky lidí. Munzar zemřel 26. ledna po dlouhé těžké nemoci. Bylo mu 85 let. Soukromý pohřeb se bude konat odpoledne.

Pietní akt v zaplněném divadle zahájila audionahrávka, na které Munzar recitoval báseň Františka Novotného Až bude moje duše bez těla, kterou zhudebnil Jiří Pavlica. "Luděk Munzar měl dar spojovat výbušnost s elektrizujícím napětím, bystrý intelekt s pevnou vůlí, střídmost, cudnost a křehkost s živelnou energií, sžíravou ironií i sarkasmem. Umělecká autorita, záhy uznávaný a oblíbený partner starších kolegů a kolegyň, později vzor pro mladší i nejmladší - nejen hereckým uměním, ovládajícím brilantně plastickým gestem i mluvou velký prostor ´kamenného divadla´," uvedl ve smuteční řeči ředitel Národního divadla Jan Burian. "Pro moji generaci byl také nezapomenutelným Bláhou v Macháčkových Našich furiantech. Postavou plnou lásky a opravdové cti. Poctivým člověkem bez kompromisů, jehož postoj se obracel ke svědomí nás všech, kteří jsme seděli v hledišti," dodal Burian. V minulosti Burian připustil, že se s Munzarem kvůli situaci v Národním divadle často dohadoval. Z divadla Munzar odešel společně s manželkou Janou Hlaváčovou v roce 1990, když se jejich představy o poslání a směřování divadla rozešly s představami nového vedení první scény. Ředitelem Národního divadla byl v té době Ivo Žídek. Munzar hrál také v desítkách televizních filmů a seriálů a výrazně se uplatnil v rozhlase a dabingu. Patřil k nemnoha českým umělcům, kteří nepodepsali takzvanou Antichartu odsuzující prohlášení Charty 77. Za rok 2011 obdržel cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.