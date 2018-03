Prostějovská sportovní hala je dotační podvod, tvrdí opozice. Ministerstvu neobvyklá půjčka nevadí

před 5 hodinami

Foto prostějovské multifunkční haly ze srpna loňského roku. Podle harmonogramu by měla být dokončena už do letošního června. | Foto: Jiří Pšenička

Sportovní hala, která má sloužit české reprezentaci i prostějovské veřejnosti, dostane více než 100 milionů korun od státu. Ministerstvo školství nevidí riziko v tom, že žadatelé o dotaci čerpají půjčku nejasného původu, k níž neexistuje žádný písemný doklad.

Prostějov - Prostějovská radniční opozice hovoří o dotačním podvodu, odpovědné ministerstvo školství řízené Robertem Plagou (ANO) ale žádné nestandardní jednání nevidí. Podle některých radních je stavba multifunkční sportovní haly v Prostějově financována nejen státní dotací, ale i úvěrem nejasného původu, ke kterému neexistuje žádný písemný doklad. Ministerstvo to při posuzování žádosti nezohlednilo a ani dnes - kdy už o okolnostech ví - v tom žádné riziko nespatřuje.

Prostějovská hala se má stát jedním ze šesti areálů zařazených do sítě národních sportovních center. Spolu s ní je na seznamu "předem definovaných projektů" financovaných z příslušného dotačního podprogramu ministerstva ještě sportovní centrum v Nymburku, skokanské centrum v Harrachově, areály vodních sportů Račice/Praha-Troja, plavecký areál v pražském Podolí a lyžařská aréna v Novém Městě na Moravě.

Ústně dojednaná půjčka? Není problém

Už pomalu dokončované sportoviště v Prostějově, které stojí na místě někdejšího venkovního koupaliště, má podle aktualizovaného rozpočtu stát téměř 140 milionů korun. Žadatel o dotaci - spolek Prostějov olympijský, jehož členy jsou Olomoucký kraj, město Prostějov a Tenisový klub Prostějov známého sportovního bosse Miroslava Černoška - chtěl od státu bezmála 117 milionů korun, přičemž 39 milionů už na sklonku loňského roku skutečně obdržel a další peníze jsou na cestě. Zbylých 23 milionů měl do projektu vložit sám spolek jako nutné spolufinancování projektu žadatelem.

Ve studii proveditelnosti, kterou spolek Prostějov olympijský k žádosti o dotaci na ministerstvo přiložil a jejíž kopii má Aktuálně.cz k dispozici, se píše o tom, že své vlastní peníze již do projektu spolek investoval a použil je na uhrazení faktury za stavební práce. Chybí však poměrně podstatná informace - že spolek si oněch 23 milionů půjčil od Černoškova tenisového klubu, přičemž k této půjčce neexistuje žádná písemná smlouva.

Půjčka byla sjednána jen ústní formou, což je u projektu, do něhož je zapojen veřejný sektor, velmi neobvyklé. "Proč by to měl být problém? Zákon takovou půjčku umožňuje. A je to přece půjčka od jednoho z členů spolku a je na dobu neurčitou," nebojí se případných dopadů prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD).

Ta pro on-line deník Aktuálně.cz popisuje i to, že každý ze tří zakladatelů spolku pomohl nové hale nějakým jiným způsobem - kraj zaplatil přípravu projektu, město vložilo pozemky a vybudovalo parkoviště, Černoškův TK Prostějov "zase sehnal peníze na spolufinancování".

Peníze jsme potřebovali okamžitě, vysvětluje ústní formu půjčky. Situace, kdy věřitel bude náhle chtít své peníze zpátky, se první žena Prostějova nebojí. Nevidí důvod, proč by měla nastat.

Kraji a městu věříme

Opoziční zastupitelka Hana Naiclerová (zvolená za ANO, nyní nezávislá) na to má zcela jiný názor. "Myslím, že se jedná o podvod. Povinné vlastní zdroje jsou vlastně zdroji třetí osoby. Spolek Prostějov olympijský si peníze půjčil, ačkoliv věděl, že je nebude moci splatit," tvrdí Naiclerová, která je spolu s několika dalšími zastupiteli od počátku odpůrkyní projektu právě kvůli nejasnému financování a nedostatku informací ze strany vedení města a kraje.

Naiclerová poukazuje na fakt, že hala podle studie proveditelnosti (pod kterou je jako zpracovatel uvedena olomoucká firma RPSC ideas) nebude generovat žádný zisk a je maximálně schopna svými příjmy pokrýt provozní náklady. "Dluh není zohledněn v cash flow ani v rizicích projektu," upozorňuje. Žadatel přitom musí garantovat udržitelnost projektu po dobu minimálně deseti let.

Redakce Aktuálně.cz se dotázala i ministerstva školství, zda bylo o přijaté půjčce ve výši 23 milionů korun při posuzování žádosti o dotaci informováno. To připouští, že nikoliv. "Vámi uváděná půjčka nebyla předmětem dotačního řízení projektu," uvedl tiskový odbor ministerstva. Zásadní problém v tom ale Plagův úřad nevidí. Věří, že kraj a město poskytnuté státní dotace dobře ohlídají.

"Ministerstvo považuje uspořádání spolku Prostějov olympijský, jakožto subjektu s přímou účastí Olomouckého kraje a statutárního města Prostějova, od počátku projektu za garanci řádného využití investiční dotace. Nemá důvod pochybovat, že zakladatelé spolku budou spravovat svůj majetek s péčí řádného hospodáře," sdělilo ministerstvo. Pokud by ale podmínky, za nichž byla státní dotace přidělena, plněny nebyly, je prý úřad připraven bezodkladně jednat.

Stavba na dobré slovo

S prostějovským projektem jsou potíže od samého počátku. Hala, jež bude stát v těsném sousedství Černoškova tenisového areálu, sponzorovaného skupinou Agrofert, se začala stavět už v říjnu 2016, aniž by o poskytnutí dotace bylo ještě rozhodnuto.

Spolku Prostějov olympijský k zahájení stavby postačil předběžný příslib někdejší ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) a jejích podřízených. Ti dokonce nestandardně slíbili celý dotační program upravit tak, aby bylo možné proplatit stavební práce provedené rok před schválením žádosti.

Peníze potom ale dlouhé měsíce nepřicházely, protože stát přerušil veškeré financování sportu kvůli policejnímu zatýkání a korupční kauze na ministerstvu školství.

Víceúčelová hala, která má sloužit české sportovní reprezentaci a zčásti i prostějovské veřejnosti, má výraznou podporu u druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Ten je blízký podnikateli Černoškovi a bydlí, stejně jako on, v Prostějově. "Nestydím se za to, že jsem za halu lobboval na všech možných úrovních," uvedl loni Faltýnek pro Aktuálně.cz.