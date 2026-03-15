Národní park zlikvidoval obří skládku podrážek, vozili je tam z komunistického podniku

Pracovníci národního parku Podyjí ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Hády zlikvidovali velkou černou skládku nedaleko Havraníků na Znojemsku. Včetně znečištěného podloží z ní odvezli 115 tun materiálu, především zbytků podrážek, které tam před rokem 1989 uložil státní podnik Gala, řekl vedoucí oddělení terénní služby správy parku Petr Lazárek.
Skládku pracovníci správy našli při likvidaci invazních akátů a janovců. Tyto nepůvodní druhy rostly na vyvýšeném terénu na rozhraní sadu a vřesoviště, pod nimiž se skládka ukrývala.
„Našli jsme ji už loni v listopadu, tehdy ji těžká technika nahrnula na hromady. Kvůli nepřízni počasí jsme ale nemohli pokračovat, takže jsme práce dokončili až nyní,“ uvedl Lazárek.
Šlo především o zbytky podrážek, ale i o další odpad, například sklo, který na skládce přibýval postupně. Odvézt bylo nutné i znečištěné podloží. Celkem šlo o zhruba 115 tun materiálu z plochy přibližně 1500 metrů čtverečních. „Teď bude následovat osetí plochy směsí původních trav a bylin,“ uvedl Lazárek.
Černé skládky z období před rokem 1989 likvidovali pracovníci národního parku už dříve. Například z oblasti u Devíti mlýnů odvezli podle Lazárka až 60 nákladních aut odpadu. O devíti dalších skládkách z té doby v národním parku ještě vědí, o jejich likvidaci se teprve bude jednat.
Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.
