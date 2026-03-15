Přeskočit na obsah
Benative
15. 3. Ida
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Národní park zlikvidoval obří skládku podrážek, vozili je tam z komunistického podniku

ČTK

Pracovníci národního parku Podyjí ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Hády zlikvidovali velkou černou skládku nedaleko Havraníků na Znojemsku. Včetně znečištěného podloží z ní odvezli 115 tun materiálu, především zbytků podrážek, které tam před rokem 1989 uložil státní podnik Gala, řekl vedoucí oddělení terénní služby správy parku Petr Lazárek.

Skládka v NP Podyjí.Foto: NP Podyjí
Skládku pracovníci správy našli při likvidaci invazních akátů a janovců. Tyto nepůvodní druhy rostly na vyvýšeném terénu na rozhraní sadu a vřesoviště, pod nimiž se skládka ukrývala.

„Našli jsme ji už loni v listopadu, tehdy ji těžká technika nahrnula na hromady. Kvůli nepřízni počasí jsme ale nemohli pokračovat, takže jsme práce dokončili až nyní,“ uvedl Lazárek.

Šlo především o zbytky podrážek, ale i o další odpad, například sklo, který na skládce přibýval postupně. Odvézt bylo nutné i znečištěné podloží. Celkem šlo o zhruba 115 tun materiálu z plochy přibližně 1500 metrů čtverečních. „Teď bude následovat osetí plochy směsí původních trav a bylin,“ uvedl Lazárek.

Černé skládky z období před rokem 1989 likvidovali pracovníci národního parku už dříve. Například z oblasti u Devíti mlýnů odvezli podle Lazárka až 60 nákladních aut odpadu. O devíti dalších skládkách z té doby v národním parku ještě vědí, o jejich likvidaci se teprve bude jednat.

Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.

Nejnovější
