Národní park stopnul vodákům splouvání Teplé Vltavy. Do konce sezóny

Šumavský národní park zastavuje do konce sezony splouvání a možnost registrace pro splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský most – Pěkná. Důvodem je nízká hladina řeky, která klesla na historické minimum 36 centimetrů. Lodě smějí na řeku, když je výška Teplé Vltavy 50 centimetrů a více. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval Jan Dvořák z šumavského národního parku.
Letos se kvůli suchu smělo splouvat jen čtyři dny na přelomu června a července, kdy na Šumavě deště zvedly hladinu řeky nad potřebné minimum.
„Do současné chvíle naši průvodci drželi pohotovost pro případ, kdyby hodně zapršelo a hladina vystoupala nad potřebných 50 centimetrů. Současný vývoj počasí a ani předpovědi na nejbližší dny a týdny ale nedávají naději, že by došlo ke zlepšení vodního stavu v řece,“ uvedl Dvořák. Dodal, že NP Šumava vrátí všem zájemcům, kteří se registrovali na splouvání, uhrazený poplatek. Cena za registraci pro splouvání je 600 korun za loď.
Pokud je výška hladiny na Soumarském mostě nad 50 centimetrů, smí v květnu vodáci na řeku vyjet o víkendech a svátcích. Od června do konce října se Teplá Vltava splouvá denně. Když je stav vody do 61 centimetrů, musí lodě doprovázet průvodce. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. Pokud je vody víc, může denně na řeku 180 plavidel.
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou podléhá přísnějšímu režimu ochrany. Návštěvní řád NP Šumava proto v minulosti zavedl regulaci splouvání lodí na Vltavě. Nadměrný provoz na řece může ovlivnit populaci mlže perlorodky.
Loni byla sezona dosud nejhorší. Hladina se na minimální výšce 50 centimetrů objevila pouze ve 32 dnech z celkových 165 dní vodácké sezony. Na vodu se tak dostalo pouze 251 lodí, o 3000 méně než předloni.
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