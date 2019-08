Národní knihovna poslala knihy na odkyselení do Německa, rozpad hrozí milionům svazků

před 20 minutami

Z Národní knihovny v Praze ve středu kamion odvezl 3800 knih, tedy dvě a čtvrt tuny, na odkyselení na specializované pracoviště do Německa. Bez odkyselení by se papír mohl za pár měsíců rozpadnout, úprava ho zachová na další desítky let, řekli zástupci knihovny. Nyní odvezená várka se v říjnu do knihovny vrátí a na odkyselení kamion odveze další dvě a čtvrt tuny knih. Ministerstvo kultury uvolnilo na zakázku šest milionů korun.

Jde o zatím největší převoz knih k odkyselení z Národní knihovny. Běžné roční náklady na tuto akci činí jeden milion korun, uvedl ředitel knihovny Martin Kocanda. K odvozu knihovna vybrala publikace a periodika v kritickém stavu, u kterých hodnota pH klesla pod čtyři a půl. "Optimum pro papír je pH sedm až osm a půl," řekla ředitelka odboru ochrany knihovních fondů Petra Vávrová. Národní knihovna vystaví vzácný pergamen z roku 1406, vydražila ho za 18,2 milionu číst článek Každou knihu, která byla určena k přepravě, pracovníci před uložením do bedny zkontrolovali. Ne každou je možné k hromadnému odkyselení, při kterém je papír neutralizován, poslat. "Separovány musejí být publikace s koženou a polokoženou vazbou, problematické jsou také červené plátěné vazby či použité kovové prvky," uvedla Vávrová. Po odkyselení budou pracovníci knihovny každou knihu znovu zkoumat, zda se neroztekla barviva či nebyla jinak poškozena, a zda pH vzrostlo na přijatelnou mez. Odkyselit bude potřeba skoro sedm milionů knih V depozitářích Národní knihovny je přes sedm milionů knihovních svazků vyrobených po roce 1800. Zhruba 96 procent z nich bude třeba odkyselit, řekla Vávrová. Po roce 1845 se změnila technologie výroby papíru a tzv. dřevitý papír je po čase postižen kyselou hydrolýzou, tedy kyselostí. Odkyselení provádějí pracoviště v Německu a Švýcarsku. Národní knihovna spolu se Slovenskou národnou knižnicou a univerzitní knihovnou v Bratislavě uvažuje o vybudování vlastní odkyselovací linky. Předpokládané náklady jsou řádově stovky milionů korun. Zatím není jasné, kdy se projekt podaří realizovat, uvedl Kocanda s tím, že podle propočtů Národní knihovny by však takové pracoviště mělo o práci na minimálně 80 let postaráno.