Národní galerie podepíše smlouvu s novou bezpečnostní agenturou, pro veřejnost otevře v úterý

Národní galerie v Praze narychlo vybrala novou bezpečnostní agenturu, se kterou ještě v pondělí podepíše smlouvu na rok, během kterého vypíše. Kvůli sporu s předešlou agenturou ABAS IPS musela Národní galerie o víkendu zavřít všechny expozice. Obě strany se vzájemně obviňují z neplnění povinností.

Praha - Národní galerie v Praze (NG) vybrala novou bezpečnostní agenturu a ještě v pondělí s ní podepíše smlouvu na ostrahu svých objektů a děl. Informoval o tom ředitel NG Jiří Fajt s tím, že smlouva bude na rok a v jeho průběhu NG vypíše velkou veřejnou soutěž.

NG kvůli sporům s bezpečnostní agenturou o víkendu musela zavřít všechny expozice, hlídači totiž nenastoupili do služby. Fajt to považuje za neseriózní, obchodní spor se měl podle něj řešit diskusí a ne jednostranným přerušením komunikace ze strany agentury.

"Jsme v krizovém režimu, udělali jsme neveřejné řízení na jednoho uchazeče," řekl Fajt. Od úterý by podle něj měly být všechny objekty ostrahou zajištěné a veřejnosti přístupné. "Návštěvník nic nepozná," ujistil ředitel.

"Dělali jsme si v neděli průzkum trhu, kdy jsme poptali tři firmy, které jsou předními hráči na tomto segmentu trhu. Dostali jsme písemné odpovědi, které jsme vyhodnotili. Vyšla finančně i kvalitativně firma, s níž musíme uzavřít smlouvu," uvedl Fajt.

Smlouvu s ní podle Fajta nemusí schvalovat ministerstvo kultury. "Jsem s ministrem ale v kontaktu, on o tom informuje vládu," řekl. "Krátce poté, co jsme firmu dostali, bezpečnostní služby přestaly být takzvanou centrální komoditou, teď si budeme nový tendr vypisovat my a bude celý v naší režii," řekl. Do nového tendru galerie podle něj začlení požadavky na kvalifikační předpoklady pro bezpečnostní službu, které v předchozí smlouvě chyběly.

V dočasné smlouvě i v té, jež bude výsledkem tendru, bude podle Fajta klauzule, že pracovníci ostrahy přejímají umělecká díla a prostory do své péče. "To ABAS neměl, na rozdíl od předchozích smluv, které NG s jinými firmami na ostrahu měla," řekl. Mělo by se tak předejít mimo jiné možnému poškození děl. Zatímco dříve se za několik let zjistilo menší poškození jednoho exponátu, za dobu působení firmy ABAS to podle ředitele bylo šest poničených děl. Národní galerie nyní vypracovává audit finančního dopadu působení agentury.

V případu figuruje také množství pokut, které NG firmě ABAS udělila za opakované porušování uzavřené smlouvy. Firma je neplatila a dluží tedy dnes galerii více peněz, než jí galerie na fakturách. Agentura svým zaměstnancům platí údajně nižší než minimální mzdu, což může být také důvodem toho, že se její zaměstnanci stále střídají a je pro ni těžké další lidi zaměstnávat, a plnit tak své povinnosti dané smlouvami.

Současného ředitele kvůli kauze zkritizoval v médiích bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák, Fajta dokonce vyzval k odstoupení. "Na samém začátku problému byl pan Knížák. Vzhledem k tomu, do jak neuvěřitelně špatného stavu instituci přivedl, mě překvapuje, že má ještě tu drzost a vystupuje veřejně," reagoval Fajt.

Sbírka grafiky a kresby spravuje na 250 tisíc děl, pokud by se nezjistilo 30 věcí, považoval bych to za zázrak, říká exšéf NG Milan Knížák. Jiří Fajt podle něj ničemu nerozumí a do galerie nepatří. | Video: Daniela Drtinová | 25:27

autoři: ČTK, Domácí