Majitelé Autodromu Most nesouhlasí s nařízenou exekucí. Do té se dostali, protože neplní rozhodnutí justice a závodiště údajně dál ruší své okolí nadměrným hlukem. Před mosteckým okresním soudem se jejich právní zástupce snažil znevěrohodnit výpočty decibelů, které mají dokazovat, že závodiště je stále mnohem hlasitější, než loni dovolily soudy.
V přízemní chodbě Okresního soudu v Mostě se v pondělí sešlo víc lidí, než se mohlo do nevelké síně vejít. Soudce Daniel Nevečeřal, který kauzu rozhoduje sám, pak musel veřejnosti nabídnout i křesla, na nichž jindy sedí další členové soudního senátu.
Zatímco společnost Autodrom Most zastupoval pouze advokát Petr Zach, proti němu se posadili manželé Naďa a Jiří Huličkovi společně se svým právníkem a senátorem Václavem Láskou (SEN 21). Přestože si možná mysleli, že 20. březnem 2025 celá věc skončila, nestalo se. A tak znovu sedí v jednací síni.
Loňský první jarní den Krajský soud v Ústí nad pravomocně rozhodl, že dění na mosteckém autodromu nesmí okolí rušit nepřiměřeným hlukem. Jako přiměřené limity soud stanovil ve všední dny hladinu 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích 50 decibelů.
„Veškerý hluk ustupuje do pozadí“
Jenže dle Huličkových, Lásky a některých jejich sousedů z mostecké čtvrti Souš známé okruhové závodiště stanovené limity stále neplní.
Aby je k tomu „dotlačili“, začali dodržování rozsudku vymáhat exekučně. To, že zvuková hladina ze závodiště na jejich zahradě stále přesahuje úroveň 55 decibelů, předtím doložili Huličkovi vlastním měřením, které provedla společnost OŽP dvěma namontovanými senzory na jejich zahradě.
„Mnohokrát jsem byl na místě. Tam to bylo poměrně jednoduché - pokud byl autodrom v provozu, bylo slyšet závodní auta či motocykly, pokud nebyl, pak je v lokalitě běžná úroveň hluku,“ popisoval před soudem Ondřej Konopa z OŽP.
„Pokud začnou jezdit závodní auta či motorky, veškerý hluk ustupuje do pozadí. Tam není sporu o tom, odkud ten zvuk přichází. Sluchem se dá pozorovat ten průběh, kudy na okruhu auta právě projíždí,“ líčil dále Konopa.
Petr Zach, právní zástupce Autodromu Most, s jeho slovy nesouhlasil. Argumentoval především tím, že protokol z měření, který poskytla firma OŽP, obsahuje hodnocení, ale nezveřejňuje konkrétní sesbíraná data hluku. „Jak vám mám já nebo soud uvěřit?“ pokoušel se Zach zpochybnit zjištění prezentovaná Ondřejem Konopou.
Advokátova slova vyvolala nevoli v publiku tvořeném hlavně odpůrci autodromu. „Kdyby tam pán bydlel, tak by utekl za tejden,“ zlobí se polohlasně starší žena. Soudce ji musí napomenout: „O ticho poprosím!“
V depu větší hluk než na závodní dráze?
Dlouhodobé měření společnosti OŽP nebylo jediné, které se v pondělí u mosteckého soudu řešilo. Petr Zach nabídl další, oponentní. To pro autodrom vytvořila firma Ekola Group. Podle Zacha je důležité, že její akreditovaná zvuková analýza údajně říká, že nelze oddělit hluk z provozu na autodromu a frekventovaných silnic Tvrzova a Pod Širokým vrchem v jeho blízkosti.
„Je to měření jednoho specifického závodního dne, kdy tam jezdila, tuším, vozidla Porsche. (…) Povinný si zvolil na měření den, kdy tam probíhala jedna z těch činností, která je nejméně produkující hluk. (…) Ten den jsme naměřili i my nižší výsledky než ve dnech ostatních. Byl to naprosto účelově vybraný den, kdy tam probíhala činnost, která produkuje nejméně hluku,“ příkře zhodnotil Václav Láska zjištění Ekoly Group. A znovu zdůraznil, že největší zvukovou zátěž vytvářejí motorky či superbiky.
Petr Zach pak začal tvrdit, že nadměrný hluk mohou způsobovat na blízkých veřejných komunikacích i sportovní auta a motocykly, které na autodrom dorazí po vlastní ose: „Podílí se na tom hluku. (…) Nějakým způsobem tam musí dojet. To auto má nějakou hlukovou hladinu, je dost možné, že dominantním hlukem je příjezd ze západu nebo severu, protože ti jezdci si můžou zkoušet výšku otáček, kde se jim zachce. (…) Ti jezdci musí přijet, tam vytváří hluk. (…) Je depo, je servis – ty motorky tam jedou na plný výkon.“
Taková slova ovšem nenechal bez reakce Václav Láska, právní zástupce Huličkových. „Bude-li to třeba, tak si dáme tu práci a najdeme materiály z nalézacího sporu, kde naopak současný povinný (Autodrom Most, pozn. red.) se bránil tím, že pro pohyb a hluk v depu má ty nejpřísnější požadavky, které můžou býti. Takže mi teď přijde absurdní, když sám sebe popírá a říká, že snad v depu vytváří ty motorky větší hluk než na závodní dráze,“ rýpnul si do Zacha.
Láska navíc soudce upozornil, že zatímco prý OŽP na pozemku Huličkových měřila kontinuálně a dlouhodobě, Autodrom Most dle jeho vyjádření jako protidůkaz stanovil měření dvakrát deset sekund za hodinu. „Jakou má relevanci takový důkaz? Dovolím si tvrdit, že to je naprostá účelovka. A pro mě i důkaz proto, že protistrana se nemůže bránit standardním regulérním výsledkem,“ kritizoval Láska data poskytnutá autodromem.
Hned na začátku pondělního jednání přitom Petr Zach uvedl, že okruhové závodiště už přijalo některá opatření ke snížení hluku. „Velice přísně“ je prý sledováno používání tlumivek ve výfucích motorek, zkrátila se i provozní doba dráhy, která se uzavírá v 18 hodin.
Výsledek zatím neznámý, odvolání už se plánuje
Přestože Zach i Láska uvažovali o předvolání dalších svědků, soudce Daniel Nevečeřal po třech hodinách jednání ukončil jinak. Pondělní dokazování mu prý k rozhodnutí, jestli exekuci autodromu zastavit, nebo v ní pokračovat, stačilo. Své usnesení by měl v příštích týdnech sdělit oběma stranám.
Marketingová ředitelka okruhového závodiště Jana Svobodová nechtěla výsledek předjímat, dokud jej nebudou mít v ruce. Zároveň ale pro deník Aktuálně.cz prohlásila, že pokud neuspějí, proti Nevečeřalově usnesení se odvolají.
Jak tedy bude vypadat letošní sezona na Autodromu Most a jak konkrétně jej exekuce ovlivní, zatím není jasné. Závody startují už první březnovou neděli. To se tam na vytrvalostní závod sjedou amatérští jezdci ve sportovních autech.
