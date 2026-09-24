Napřed mrazíky a pak slunečno: meteorologové řekli, jak dlouho potrvá babí léto

Rána chladná i s přízemními mrazíky, ale jinak si Česko o prodlouženém víkendu užije babí léto. Zatímco pátek příliš sluníčka nenabídne, o víkendu, a hlavně v první polovině příštího týdne se teploty dle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu vyšplhají i k letním 25 stupňům.
Jelikož v pondělí slavíme státní svátek Den české státnosti, můžou si lidé užít prodlouženého víkendu. A ten bude přát nejen k výletům do přírody, jak ukazuje předpověď meteorologů. „Výrazněji se začne oteplovat už přes víkend, nejteplejší vzduch se ale nad naše území dostane až na začátku příštího týdne,“ uvedl na síti X Český hydrometeorologický ústav.
Zamračený pátek
Poslední den pracovního týdne bude ještě ve znamení větší oblačnosti. Na jihozápadě země může být zpočátku polojasno nebo dokonce skoro jasno. I když bude pod mrakem, meteorologové očekávají déšť jen ojediněle na severu a severovýchodě republiky. A to hlavně na horách. Večer ale už bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat.
Nejvyšší denní teploty se přes den budou pohybovat mezi 13 až 18 °C, na horách bude o něco chladněji, kdy bude rtuť teploměru ukazovat kolem 9 °C. Nejtepleji má být na Plzeňsku a v Praze. Naopak nejchladnější počasí meteorologové předpovídají na Liberecku nebo Vysočině.
Studené sobotní ráno
Sobota bude jasná až skoro jasná, na severovýchodě ráno a dopoledne se může vyskytnout i zvětšená oblačnost. Ve Slezsku pak přechodně bude vát jižní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
V noci na sobotu a ráno očekávají meteorologové teploty mezi 8 až 4 °C, při uklidnění větru ale mohou klesnout až na 2 °C a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky a mlhy. Během dne se oteplí až na 22 °C, kdy nejvyšší teploty si užijí lidé opět na Plzeňsku a v Praze. Chladněji bude na severovýchodě Česka, kde se očekávají teploty kolem 17 °C.
Neděle kopíruje sobotu
Neděle pak přinese podobné počasí jako sobota. Očekává se malá oblačnost a chladné ráno, kdy se noční a ranní teploty budou pohybovat mezi 9 až 5 °C, při uklidnění větru mohou klesnout ke 3 °C a ojediněle se opět objeví přízemní mrazíky a mlhy.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 °C a na jižní Moravě může přechodně vát mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
Pravé babí léto
Začátek příštího týdne přinese do Česka pravé babí léto. I když rána zůstanou chladná, denní teploty se mají pohybovat okolo letních 25 stupňů. Meteorologové slibují slunečné počasí minimálně do středy. „Období babího léta nebude krátké, užijeme si ho minimálně do poloviny příštího týdne, ale není vyloučeno, že i déle. To se ale ještě bude upřesňovat,“ uvedli meteorologové.
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