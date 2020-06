"Jeho zločiny nikdo nezmiňuje," říkají ženy, jež měly posprejovat Churchillovu sochu

Policie se posprejováním podstavce sochy zabývá, další informace poskytne v pondělí, řekla v neděli policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nápis se u sochy objevil ve čtvrtek, radnice Prahy 3 ho nechala odstranit.

Protesty z posledních týdnů proti policejnímu násilí a rasismu v USA i jiných zemích rozpoutala smrt černocha George Floyda při policejním zásahu v americkém Minneapolisu. Doprovázejí je útoky na sochy politiků a dalších osobností kritizovaných kvůli rasismu.

"V českém prostředí je zvykem se tvářit, že se nás zahraniční události netýkají, v globalizovaném světě ale není prostor cítit se jako opuštěný ostrov. Rasismus ve všech svých nejrůznějších formách je zásadním problémem společnosti," uvedly autorky nápisu na Churchillově soše. "O Churchillově životě byly napsány stohy knih, ve většině z nich však zcela chybí zmínky o zločinech, na kterých se podílel," dodaly.

Churchill vedl Velkou Británii v době války proti hitlerovskému Německu. Autorky nápisu v prohlášení napsaly, že nechtějí snižovat povědomí o jeho úspěších. Poukázaly ale na jeho podíl na hladomoru v Bengálsku, použití chemických zbraní proti demonstrujícím v Iráku, střílení do stávkujících horníků ve Walesu v roce 1910, zmiňují britské detenční tábory v Keni. Rozporují tezi, že jeho rasismus a antisemitismus nebyl v dobovém kontextu výjimečný. "Pevně doufáme, že jsme minimálně přispěly k otevření debaty, i když se jí bohužel nemůžeme účastnit nebo dostaneme za uši," uzavřely své prohlášení.

Nasprejování nápisů Byl rasista a Black lives matter (Na životech černochů záleží) na podstavec Churchillovy sochy policisté vyšetřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Předběžně vyčíslená škoda podle policie přesáhla 1000 korun. Socha na náměstí pojmenovaném po Churchillovi patří Praze 3. Radnice ji podle starosty Jiřího Ptáčka (TOP 09) kvůli útoku odstranit neplánuje.

George Floyd zemřel 25. května v Minneapolisu při zásahu bělošského policisty, který mu takřka devět minut klečel na krku. Policista čelí obvinění z vraždy, jeho tři kolegové podle prokuratury napomohli vraždě tím, že ho nezastavili. Floydova smrt vyvolala v USA mnoho let nevídanou vlnu demonstrací proti rasové nerovnosti a policejní brutalitě, protesty v mnoha městech přerostly v násilnosti.

Cílem útoků se při nich staly také sochy osobností spojovaných s rasismem, nápis o Churchillově rasismu napsal někdo před týdnem také na jeho sochu před sídlem britského parlamentu v Londýně. Některé sochy byly strženy nebo odstraněny.

V Praze proti policejnímu násilí a rasismu v USA i v dalších zemích demonstrovali minulou i tuto sobotu stovky zejména mladých cizinců. Před týdnem se sešli na Staroměstském náměstí, tuto sobotu pochodovali z Klárova před americkou ambasádu, u které uctili oběti rasismu minutou ticha.

Cílem sprejerských útoků byla v poslední době v Praze zejména socha sovětského maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6. Tamní radnice sochu vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, nechala loni v létě zakrýt plachtou a počátkem letošního dubna odstranit. Ruská diplomacie proti tomu protestuje.

Známe spoustu výroků, které by pro to, že byl rasista, mluvily. O Indech řekl, že je to druhá nejhorší rasa hned po Němcích, líčí historik. | Video: Emma Smetana