„Struna praskne.“ Schillerovou naštvaly zdražující banky, poslala jim výhrůžku

Hypotéky zdražují již sedmý měsíc v řadě. Nabídky úrokových sazeb už šplhají k šesti procentům a klíčový slib hnutí ANO i celé vlády v podobě levnějších půjček na bydlení tak bere pomalu za své. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) teď kvůli rostoucím sazbám pohrozila bankám.
„Banky dál zdražují hypotéky, přestože základní sazba České národní banky neroste. Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne,“ napsala šéfka státní kasy ve středu odpoledne na síti X. „Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené,“ pokračovala Schillerová.
Co tím konkrétně myslela, zda banky podle ministryně zneužívají situace, neupřesnila.
„Vývoj na bankovním trhu sledujeme velmi pozorně a je předmětem průběžných debat. V tuto chvíli nechci předjímat jejich další vývoj ani případné závěry. Žádnou z možností ale předem nevylučuji,“ napsala pak Alena Schillerová v SMS zprávě deníku Aktuálně.cz.
Není tedy jasné, zda vláda nakonec sáhne k sektorové dani. Tu přitom sama Schillerová před lety kritizovala – ovšem teď ji nevylučuje.
Mluvila o tom například nedávno v České televizi, kde zmínila úvahy o zdanění některých sektorů a jmenovala kromě zbrojařů právě bankovnictví. Podle Schillerové „jde o legitimní úvahy, protože tyto sektory mají brutální, nepřiměřené zisky“.
„Pokračující blízkovýchodní krize či její případná eskalace může, v kombinaci s vysokými deficity veřejných financí, vytvářet rizika pro zavedení nějaké formy mimořádné daně,“ poznamenal Jan Raška, analytik Fio banky ve svém pondělnímkomentáři. Ostatně vláda již v minulých dnech schválila sektorovou daň pro rafinerie.
Úroky u hypoték přitom táhne nahoru válka na Blízkém východě. Geopolitická nejistota totiž zdražuje cenu dlouhodobého financování, a jak upozorňují analytici, sazby hypoték se řídí právě cenou dlouhodobého financování – nikoli základními úroky centrální banky.
„Cena tříletých peněz na trhu od února vystoupala o téměř 1,4 procentního bodu, zatímco hypoteční sazby přibližně o jeden procentní bod,“ připomněl ve středu pro Aktuálně.cz mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.
Cenu peněz navíc žene nahoru kromě americko-izraelského konfliktu s Íránem také vyšší zadlužování některých zemí.
Ještě na začátku března byla průměrná sazba hypoték v Česku 4,89 procenta, nyní je to 5,79 procenta. „Zatímco přes léto sazby rostly převážně po setinách, nyní zdražování nabírá na tempu,“ doplnil pro Aktuálně.cz Jiří Sýkora, hypoteční analytik Swiss Life Select.
U průměrné výše hypotéky 3,5 milionu korun se splatností 25 let to znamená, že se měsíční splátka z 20,2 tisíce korun zvedne téměř o 1900 korun. „Pro domácnost už nejde o kosmetickou změnu, ale o částku, která může citelně zasáhnout rodinný rozpočet,“ poznamenal Sýkora.
Případná sektorová daň by však podle některých odborníků dopadla zejména na klienty. Těm by banky přeúčtovaly své dodatečné náklady v cenách služeb.
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