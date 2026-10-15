Napětí v Našem Česku. Kuba vyslal ostrý vzkaz zastupiteli kvůli koalici s ANO

Dusno panuje v hnutí Naše Česko kvůli dění v Mariánských Lázních. Jde o to, kdo a s kým uzavřel jakou dohodu. Teď to vypadá, že by mohlo vládnout ANO v koalici se Změnou pro Mariánské Lázně a Naším Českem. Jenže ještě v úterý opoziční strany oznámily dohodu, která měla ANO odstavit. Do věci se vložil šéf Našeho Česka Martin Kuba, který tlačí na svého zastupitele, aby úterní dohodu dodržel.
Dosavadní starosta Mariánských Lázní a lídr ANO Martin Hurajčík ve středu oznámil, že se mu podařilo vyjednat pokračování dosavadní koalice s novým partnerem.
„Po několika dnech intenzivních jednání jsme dospěli ke společné dohodě mezi hnutím ANO, Změnou pro Mariánské Lázně a hnutím Naše Česko. Chceme pokračovat v rozpracovaných projektech, připravovat nové investice a především pracovat pro naše město,“ uvedl Hurajčík na sociálních sítích.
Jenže Naše Česko se už v úterý připojilo k dohodě o spolupráci se STAN, Piráty, ODS a lidovci a ještě s uskupením Za lepší Mariánské Lázně. Tato uskupení chtěla vytvořit na radnici vládnoucí většinu bez vítěze voleb hnutí ANO.
Ostrý vzkaz zastupiteli
Podle šéfa Našeho Česka a jihočeského hejtmana Kuby jde o postoj Samuela Zabolotného, který byl zvolen do zastupitelstva za jeho hnutí.
„Takhle to prostě nejde. V Našem Česku musí platit podaná ruka. V Mariánských Lázních máme dva nové zastupitele, Samuela Zabolotného a Tomáše Foustku. Oba podepsali dohodu se Starosty a nezávislými a dalšími subjekty. Pan Zabolotný ale teď tvrdí, že dojednal koalici s ANO, a ani to neprobral se svým kolegou. Tomáš Foustka koalici s ANO odmítá a drží se toho, co podepsal,“ uvedl ve čtvrtek na sociální síti Kuba.
Ten tvrdí, že zastupitelům nediktuje, s kým mají vytvořit koalice, ani do nich nezasahuje. „Ale když někdo něco podepíše, tak to prostě má platit. Proto s postupem pana Zabolotného nesouhlasím a stejný postoj mají i kolegové z předsednictva hnutí,“ pokračoval jihočeský hejtman.
A do Mariánských Lázní vyslal i ostrý vzkaz. „Vyzýváme ho (Zabolotného), aby jednání s ANO ukončil a vrátil se k partnerům, kterým dal svůj podpis. Pro Naše Česko musí platit, že podaná ruka a podpis jsou závazek. Jestli se pan Zabolotný rozhodne koalici s ANO podpořit, budeme se s ním muset rozloučit,“ dodal Kuba.
Odmítá náhlou změnu názoru
Zabolotný, který do letošního června působil jako místostarosta za ANO, ale ještě ve středu odmítl, že by náhle změnil názor. S Hurajčíkem prý měl uzavřenou dohodu o spolupráci už od neděle, tedy ještě před úterním prohlášením opozičních stran.
Pro návrat k jednání s dosavadním vedením města se prý rozhodl kvůli tomu, že rozhovory s ostatními uskupeními podle něj nepřinášely konkrétní výsledky. „Nezazněly tam žádné konkrétní priority ani nebylo nabídnuto, co z programu Našeho Česka bude realizováno, což pro mě bylo prioritou spíše než nějaké personálie,“ uvedl pro agenturu ČTK.
ANO získalo v komunálních volbách v Mariánských Lázních osm mandátů, stejně jako před čtyřmi lety. Hnutí STAN skončilo druhé se šesti zastupiteli. Další uskupení získala v jednadvacetičlenném zastupitelstvu po dvou mandátech s výjimkou Pirátů, kterým připadlo jedno křeslo.
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