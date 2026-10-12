Napětí i nespokojenost v ODS po výsledku voleb. Straníci promluvili o osudu Kupky

„Špatné, špatné, špatné.“ Tak znělo hodnocení člena vedení ODS, když viděl některé výsledky své strany ve volbách. A i když se šéf občanských demokratů Martin Kupka snažil před novináři hledat pozitiva a „prodávat“ dobré výsledky, bylo v centrále strany o volební sobotě zřejmé, že spokojenost rozhodně nepanuje. Podle straníků je tak na čase promluvit do duše neúspěšným kolegům.
Tenze. Tento stav asi nejlépe vystihuje náladu v pražské centrále ODS během sobotního sčítání výsledků voleb. Kupka nebo třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil i další straníci se snažili působit mezi novináři pozitivně.
Navenek se všichni lidé z vedení ODS tvářili, že volby dopadly vlastně celkem dobře. Snažili se přitom řeč stočit zejména k senátním volbám a k obvodům, kde ODS uspěla. Tedy třeba k Ostravě, Jihlavě, Kutné Hoře nebo Blansku.
Příklad takového přístupu je ostatně i šéf strany Martin Kupka. „Ukazuje se, že tam, kde jsme dokázali kandidátky obměnit, kde jsme šli s jasným tahem na branku, kde byla intenzivní kampaň, tak jsme tam opravdu dosáhli velmi dobrých výsledků,“ tvrdil a jmenoval Jihlavu.
Jenže… ve vyšších patrech volebního štábu, kam novináři nemohli, už nálada tak dobrá nebyla. Politici ODS i jejich analytici si uvědomovali, že – řečeno námořnickým slovníkem – do lodi s označením ODS začíná téct voda. A to v případě řady měst, kde voliči ukázali, že ODS nedůvěřují.
Zklamání z Prahy a Brna
„Je to prostě špatné, špatné, špatné,“ nechal se slyšet jeden z členů širšího vedení strany, který poukazoval právě na neúspěchy v komunálních volbách. ODS už v tu chvíli ztrácela v řadě měst, byť třeba v Praze nebylo ještě jasné, jak to celé dopadlo.
Další straník z vedení občanských demokratů zmínil, že pro ODS je hlavní, že vládní strany utrpěly jasnou porážku. „ODS nedopadla špatně, se Senátem jsme celkem spokojení. Především se ukázalo, že dobře fungují místa, kde jsme se ještě před prvním kolem dohodli na koalici,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Ale hned záhy připustil, že výsledek ve dvou největších městech prostě není pro stranu dobrý. „Ale těžko říct, jestli jsme v Brně po skandálu s Pavlem Blažkem (v kauze bitcoin – pozn. red.) mohli dopadnout lépe. Praha je pro nás zklamáním, které si analyzujeme. Jako vždycky v takové situaci to někteří lokální politici hází na celostátní vedení. Ale možná šlo spíš o to, že jsme se ve vedení Prahy vzájemně vraždili s Piráty, zatímco STAN šikovně dělal, jako kdyby ve vedení Prahy ani nebyl,“ dodal.
I sám Kupka později v rozhovoru pro Aktuálně připustil, že úplně spokojený není. Třeba při pohledu do Liberce nebo Kolína, kde se občanští demokraté nedostali do zastupitelstva. „Já jsem si představoval úspěch v Praze i v Brně. Je pravda, že tam se první místo nedostavilo,“ uvedl. Další člen strany pak poznamenal, že „výsledky nejsou tak dostatečné, jak bychom chtěli“.
Měřítkem úspěchu je pak i počet primátorů, které občanští demokraté budou mít v Praze, Brně a Ostravě. Před volbami tady totiž město vedli právě oni. A i když jsou jednání teprve na začátku, vypadá to, že by mohla vyjít v tomto ohledu naprázdno. Neznamená to ale, že by se v nich nepodílela na vládě.
Musí si to vyříkat
Podle zdrojů z ODS bude nezbytné, aby si vedení ODS sedlo mezi sebou, ale zároveň si velmi důrazně promluvilo se spolustraníky z regionů, kde ODS přichází o své pozice. „Je to skutečně vážné. Protože pokud si naši lidé v těchto místech zvyknou na to, že nemusí vyhrávat, tak ztracené pozice už nezískáme,“ míní straník. A v tomto svém pohledu není osamocen.
Předseda Kupka pak chce dávat straníkům v regionech, kde ODS propadla, za příklad právě jejich kolegy z úspěšných měst, jako byla Jihlava nebo Znojmo. „Ukázalo se, že tam, kde jsme dokázali omladit tým a kde jsme dokázali přivést na kandidátky nové tváře, tam slavíme úspěchy. To je pro všechny naše kolegy v regionech povzbuzení a jasné sdělení: takhle je potřeba to dělat příště,“ uvedl šéf občanských demokratů.
Už delší dobu se pak také spekuluje o tom, jak silná je pozice Martina Kupky v čele ODS, kde je od letošního ledna. A to kvůli nepříznivým preferencím, které strana dlouhodobě má. Poslední průzkum STEM pro CNN Prima News přisoudil straně 11,3 procenta podpory lidí. ODS tak v závodě o lídra opozice už několik měsíců zůstává za hnutím STAN.
Podle straníků ale v samotném předsedovi Kupkovi problém není a na jeho pozici se zatím nic nemění.
„Myslím, že to není o Martinu Kupkovi. Ten se snažil i v kampani dělat maximum. Je jasné, že to je slušný a férový politik, kterému sice něco chybí k tomu, aby byl údernější, ale v tom mu musí pomoci další lidé z vedení. Každý musí dodat něco, abychom působili ještě silněji," podotkl člen širšího vedení, který si nepřál být jmenován.
„Teď říct, že Martin Kupka je špatně, to si nepomůžeme,“ řekl pro Aktuálně.cz další ze straníků, který působí mimo pražský region. I ten ale připouští, že klíčem k úspěchu se ukázaly být nové tváře na kandidátkách, což je něco, co právě Kupka prosazuje.
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