"Napálím to do vás!" Vybržďoval vůz vezoucí jeho syna, teď žádal zrušit zákaz řízení

Muž potrestaný za vybržďování auta, ve kterém jel jeho syn s matkou, chce znovu usednout za volant. Požádal soud, aby mu prominul zbytek šestiletého zákazu řízení. Chtěl odpustit tři roky. Dotyčný přitom toto omezení krátce po vynesení rozsudku porušil. Také z tohoto důvodu soud jeho žádosti nevyhověl. Podrobnosti vyplývají z verdiktu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Michal G. dostal za nebezpečné vyhrožování deset měsíců podmíněně s odkladem na čtyři roky a šest let zákazu řízení (ilustrační foto). | Foto: Shutterstock

Nebyl to nejtragičtější případ vybržďování v Česku, ale je to jeden z neznámějších případů silničního pirátství posledních let. Tehdy osmatřicetiletý Michal G. ohrožoval na dálnici auto vezoucí jeho čtyřletého syna. Ve voze seděla také matka dítěte se svým nevlastním otcem. Starý pán řídil.

K incidentu došlo v srpnu 2016. Michal G. na dálnici D1 mezi sjezdem na Chodov a výjezdem na Čestlice se svým Fordem Transit opakovaně dupnul na brzdu před Fordem Mondeo s jeho synem na palubě. V jednu chvíli musel vůz jeho bývalé partnerky v rychlosti 130 kilometrů za hodinu téměř zastavit.

Michal G. za to původně dostal deset měsíců podmíněně se zkušební lhůtou na dva roky. Soud mu navíc na čtyři roky zapověděl řídit, odvolací instance mu zákaz prodloužila na šest let. Loni na podzim požádal nyní čtyřiačtyřicetiletý muž o možnost se za volant vrátit. Soud kvůli jeho další neukázněnosti prosbu odmítl.

Mimořádně závažná skutečnost

"Soud učinil závěr, že nelze, při komplexním hodnocení chování odsouzeného během celé doby zákazu činnosti, konstatovat, že odsouzený v době výkonu zákazu činnosti způsobem svého života prokázal, že dalšího trestu není třeba," stojí v rozhodnutí soudce Jana Šotta z Městského soudu v Praze, jež má Aktuálně.cz k dispozici.

Soudce Šott ho odmítl kvůli incidentu z února 2018. Tehdy byly teprve měsíc pravomocné podmínka a šestiletý zákaz řízení. Michal G. přesto sedl do auta a řídil. Opakovaně se takto choval až do září. Za porušení podmínky měl jít na deset měsíců do vězení, ale odvolací instance mu nakonec "jen" prodloužila zkušební lhůtu o dva roky.

0:35 Řidič vybržďoval na dálnici auto, ve kterém seděl jeho malý syn. Soud ukázal záběry | Video: Městský soud v Praze

"Odsouzený v době výkonu zákazu činnosti nejenže nežil řádným životem, ale tento trest nerespektoval a jeho úmyslným porušením, k němuž došlo hned v prvním roce výkonu trestu, dokonce spáchal trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Uvedená skutečnost je mimořádně závažná," vysvětlil soudce, proč Michalu G. nepovolil řízení.

Muž se bránil u Vrchního soudu v Praze. Odvolací instance však na případ nahlédla stejně, jak to učinil soudce Šott. "Vrchní soud v Praze projednal v neveřejném zasedání stížnost odsouzeného a rozhodl tak, že se stížnost zamítá," řekla Aktuálně.cz mluvčí soudu Kateřina Kolářová. Muž verdikt obdržel minulý měsíc.

Nedošlo mu, že mohl syna zabít

"K dopravní nehodě nedošlo jen shodou okolností. Vůbec mu nedošlo, že mohl zabít svého syna," řekla u soudu žalobkyně Radka Miclíková, když se v září 2017 začalo vybržďování projednávat. Michal G. v době incidentu na dálnici už s partnerkou nežil. O výchovu syna se dělili. Vzájemně si však vyčítali, že ten druhý při rozdělení péče nedodržuje dohodnutá pravidla.

Michal G. osudného 12. srpna 2016 věděl, že jeho bývalá partnerka se synem a druhem své matky pojede k příbuzným do jižních Čech. Na dálnici je sledoval, v jednu chvíli je předjel a pak prudce zabrzdil. Situace se několikrát opakovala. V jeden okamžik ženě do auta volal a vyhrožoval jí. "Napálím to do vás!" křičel. U soudu tvrdil, že posádku fordu původně nepoznal.

Když bylo auto před ním, prý od něj vyletěl předmět, jenž jeho transitu poškodil okno. Proto vůz předjel a chtěl šoféra zastavit, aby incident vyřešili. Až v tu chvíli prý poznal, kdo ve voze sedí. Jenže jeho verzi vyvrátil kamerový záznam z druhého vozu. "Zbláznil ses, vezeme malý dítě!" říká na záznamu do telefonu žena. "Proč bys to do nás napálil?" ptá se pak emotivně.

Zvládání agrese a zátěžových situací

Podle pravomocného verdiktu za nebezpečné vyhrožování se Michal G. musel podrobit také psychologické péči pro zvládání agrese. Znalci jeho povahu popsali jako impulsivní se zvýšenými sklony k histrionství. Jde o potřebu na sebe teatrálně upozorňovat a stavět se do středu pozornosti. Odborná péče mu prospěla.

"Řádně absolvoval program psychologického poradenství. Je zaměstnán, došlo i k určitému urovnání jeho rodinných poměrů ve vztahu k péči o dítě. I vystupování odsouzeného včetně autentického vylíčení pozitivního efektu absolvovaného programu poradenství hodnotí soud kladně," napsal soudce Šott při vyřízení žádosti o zrušení zákazu řízení.

Michal G. svou prosbu odůvodnil tím, že mu zákaz komplikuje cestování do práce a za synem. Podle svých slov mu cesta tam a zpět veřejnou dopravou zabere i pět hodin. Přestože soudce Šott vyzdvihl jeho osobnostní pokrok, dřívější návrat za volant mu nepovolil. Podle rozsudku bude smět Michal G. řídit až roce 2024.