Nevhodně se choval ke kolegyním a zastrašoval, říká zpráva o hvězdném neurochirurgovi

Klíčový náměstek Ústřední vojenské nemocnice čelil podezření, že na pracovišti vytvářel toxické prostředí. Týkalo se i jeho chování k ženám. Plyne to z dokumentu, jejž Aktuálně.cz získalo. Šetření potvrdilo výrazné rezervy ve způsobu jeho manažerské práce. Nemocnice dostala doporučení ke zlepšení poměrů na náměstkově klinice. On sám odmítá, že by jeho práce měla vážné nedostatky.

Poslední týden v lednu 2021 byla epidemie nemoci covid-19 v Česku na jednom ze svých vrcholů. Nakažených bylo 70 tisíc lidí. Platily tehdejší vládou Andreje Babiše nařízené restrikce, jednou z klíčových byl zákaz volného pohybu s výjimkou nezbytně nutných cest do práce, na nákup nebo za rodinou. V tomto termínu vyrazil tým pracovníků Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice do Špindlerova Mlýna za lyžařskou turistikou. Hotely byly zavřené, skupina pobývala v apartmánu přednosty kliniky, jednoho z klíčových chirurgů nemocnice Davida Netuky. Související Personální uragán ve vojenské nemocnici smetl další náměstky, roste vliv exministra Veřejnosti dosud neznámý výlet pracovníků kliniky nemocnice spadající pod ministerstvo obrany popisuje dokument, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. Jde o výsledek šetření stížností na Netukovo chování, vedla ho ombudsmanka Univerzity Karlovy. Její 1. lékařská fakulta je spolu s nemocnicí zřizovatelem kliniky. Nepatřičný výlet během covidu "Lze se domnívat, že v té době platná opatření byla porušena. Navíc vezmeme-li v potaz, že uvedené období bylo pro všechna zdravotnická zařízení a zdravotnický personál extrémně vypjaté, oscilující na bázi každodennosti mezi životem a smrtí, mohl být výlet do hor na skialpy důvodně vnímán jako zcela nepatřičná aktivita," stojí v závěrech šetření. Výlet organizoval zmíněný přednosta kliniky David Netuka, který se řadí mezi nejuznávanější české operatéry. O jeho výkonech v neurochirurgii opakovaně referují média, on sám o nich na pozvání mluví také v televizních talkshow. V roce 2018 se stal ve dvaačtyřiceti letech nejmladším profesorem neurochirurgie v Česku. Necelé dva roky po výpravě do Krkonoš ho tehdejší ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral jmenoval náměstkem pro vědu, výzkum a vzdělávání. Netuka je jedním z menšiny náměstků, který letos v létě ve funkci přežil nástup nového ředitele nemocnice Václava Masopusta. Sám dokonce pomáhal vybírat náhradu za ty vyhozené. Když se Netuka v červenci coby člen komise podílel na výběru nových náměstků pro ekonomiku a pro investice, Ústřední vojenská nemocnice už měla rok k dispozici výsledky šetření, o němž se dosud veřejně nevědělo. Ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová v něm prověřovala několik rovin Netukova jednání. Nevhodné narážky sexuální povahy Celkem dva podněty upozornily třeba na to, že Netuka má na kolegyně sexuální narážky. Dopouštět se měl dvojsmyslných komentářů, nevhodně měl komentovat také počet intimních partnerů. Podle ombudsmanky nebylo možné zjistit, jak často se takto Netuka chová. Má však za prokázané, že z jeho strany k takovému jednání docházelo. "V této souvislosti si dovolím kategoricky podotknout, že výskyt těchto forem chování nelze jakkoli legitimizovat specifiky pracoviště či oboru neurochirurgie. Naopak je zcela zásadní vůči němu deklarovat a v praxi naplňovat nulovou toleranci," napsala ombudsmanka Šámalová do svého zjištění. Emaily, fotografie i pohovory Ombudsmanka Univerzity Karlovy měla pro šetření k dispozici ústní výpovědi autorů podnětů, výtahy z emailových komunikací, ofocené textové zprávy a fotografie. Mluvila také s 19 lékaři a lékařkami kliniky, kteří mají pracovní poměr k 1. lékařské fakultě. Podněty obdržela v únoru a březnu 2023.



Souběžně s tím provedla Ústřední vojenská nemocnice mezi 63 svými zaměstnanci vlastní dotazníkovou anketu a 35 rozhovorů s lékařským a zejména nelékařským personálem. Výsledky tohoto šetření nepotvrdily obsah podnětů. Za průzkum odpovídala tehdejší náměstkyně pro nelékařské profese Lenka Gutová.



Souběžně s tím provedla Ústřední vojenská nemocnice mezi 63 svými zaměstnanci vlastní dotazníkovou anketu a 35 rozhovorů s lékařským a zejména nelékařským personálem. Výsledky tohoto šetření nepotvrdily obsah podnětů. Za průzkum odpovídala tehdejší náměstkyně pro nelékařské profese Lenka Gutová.

Tehdejší ředitel nemocnice Miroslav Zavoral však zkritizoval Netuku za komunikaci s firmou dodávající zdravotnický materiál, za což náměstka potrestal. Netuka se také hanlivě vyjadřoval o vedení 1. lékařské fakulty. Podle podnětů je Netukův styl řízení kliniky natolik autoritativní, že se promítá do tak důsledné kontroly i dílčích úkonů na pracovišti, kterou někteří podřízení považují za nesnesitelnou. Ombudsmanka potvrdila, že přednosta tím v první řadě sleduje zajištění prvotřídní péče pacientům, ale i to má podle ní své hranice. "Je důvodné se domnívat, že popsaný styl řízení může být některými členy týmu interpretován jako projev systematického nepřátelství, přílišného zaměření se na chybovost, zastrašování, pronásledování a patologické kontroly," píše ombudsmanka s tím, že v kombinaci se vznětlivostí manažera to může eskalovat už tak náročné situace. "Stojím si za tím, co jsem řekl ombudsmance" Netuka v reakci pro Aktuálně.cz pochválil přístup ombudsmanky, která podle něj prověřila podněty pečlivě. Během šetření si vyslechla také jeho. "Za veškerými vyjádřeními, které jsem v detailu poskytl paní ombudsmance, si plně stojím," uvedl Netuka, který ombudsmance řekl, že podněty jsou nepravdivé a šikanózní s cílem ho poškodit. Když ombudsmance popsal své vidění situace, atmosféru na pracovišti vylíčil jako velmi dobrou. Podezření na nevhodné chování odmítl. Každý půlrok prý vyhodnocuje se zaměstnanci jejich spokojenost na klinice. Chápe, že styl jeho řízení může někdo vnímat jako náročný. Připustil u sebe také impulzivnost a možný chaos v organizování práce. Související Otřes v nemocnici, kde zachránili Zemana. Nový ředitel druhý den vyhazoval náměstky Výlet do Špindlerova Mlýna podle něj protipandemická opatření neporušoval, účastníci zájezdu prý prošli antigenními testy. Shodou okolností se výprava nekonala ani týden poté, co bývalý předseda severočeské ČSSD Petr Benda pořádal v hotelu v Teplicích VIP oslavu narozenin, za kterou hygiena kvůli porušení restrikcí rozdala pokuty. "Podotýkám, že tyto materiály, s nimiž nakládáte, nejsou veřejně dostupné a způsob jejich získání a šíření je v rozporu s platným právním řádem," reagoval také na dotazy Aktuálně.cz Netuka, který to vnímá "jako zásah do svých osobnostních práv". Hodnotíme pracovní klima, říká nemocnice Na druhou stranu většina dotazovaných zaměstnanců kliniky ombudsmance sdělila, že atmosféru nevnímají jako nepřátelskou. Přednostu hodnotí jako velice kompetentního, extrémně mu prý záleží na kvalitě péče. Mladí lékaři se pak shodují na výrazné podpoře, kterou od něj dostávají, a na možnosti se na něj obrátit. "Nadále jsem z pozice ombudsmanky Univerzity Karlovy k dispozici komukoli, kdo chce s námi sdílet své zkušenosti z prostředí kliniky. Žádná z těchto zpětných vazeb dosud neměla povahu nového podnětu," odpověděla ombudsmanka na dotaz, zda se od uzavření šetření loni v červnu na ni někdo obrátil kvůli Netukovi znovu. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust. | Foto: ČTK V závěrech šetření doporučila, aby nemocnice spolu s fakultou poskytla Netukovi podporu při rozvoji jeho řídících schopností. Na klinice se má podle ní věnovat osvětě v oblasti sexuálního obtěžování. Netuka by měl z jejího pohledu dostat podporu při změně v organizaci práce, pravidelně se má také hodnotit atmosféra na klinice. "Ústřední vojenská nemocnice na jednotlivých odděleních systematicky vyhodnocuje úroveň spokojenosti a pracovního klimatu. Tato činnost je prováděna a průběžně vyhodnocována i na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice," sdělila redakci mluvčí nemocnice Adéla Davidová s tím, že vedoucí lékaři podporu "směřující k jejich manažerskému rozvoji a zdokonalování kompetencí" mají. Co se týče výjezdu do Špindlerova Mlýna v ostré fázi pandemie covid-19, nemocnice vůči Netukovi opatření nepřijala ani přednostu nepotrestala. "Nemocnice sdělila, že se nepodařilo prokázat či vůbec zjistit, zda došlo k porušení hygienicko-epidemiologických opatření," stojí ve zprávě ombudsmanky.