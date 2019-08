Náměstek Schreier pověřený vedením kultury se dohodl se Schillerovou na rozpočtu

Náměstek René Schreier pověřený vedením ministerstva kultury se ve čtvrtek dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o navýšení rozpočtu na příští rok o 440 milionů korun. Ministerstvo kultury dříve uvádělo, že by sumu navrženou na příští rok, která byla přibližně o 424 milionů nižší proti letošnímu rozpočtu, chtělo zvýšit o 700 milionů. Premiér Andrej Babiš (ANO) při odchodu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) z funkce zmiňoval miliardu korun.

Náměstek ve čtvrtek s ministryní jednal nečekaně, jejich setkání bylo dlouho plánované na pondělí 19. srpna.

Pokud by rozpočet byl navýšen o 440 milionů korun, byl by přibližně stejný jako letos. Letos výdaje ministerstva kultury činí asi 14,78 miliardy korun, v příštím roce by to po započtení ve čtvrtek slíbené sumy mělo být přibližně 14,8 miliardy. Po několika letech růstu by tak víceméně stagnoval.

Ministerstvo financí uvedlo, že navýšení rozpočtu ministerstva financí je určeno "primárně na opravy a obnovy kulturních památek, dále na dlouhodobý program investiční podpory a kofinancování projektů kulturní infrastruktury a také na podporu interpretačního umění".

"Díky dlouhodobému programu investiční podpory a kofinancování projektů kulturní infrastruktury bude možné budovat úplně nová kulturní zařízení, ať už koncertní sály, divadla, knihovny nebo galerie. Poskytnutím potřebných peněz na zajištění tohoto programu přitom plníme náš závazek z vládního programového prohlášení," uvedla po jednání Schillerová.

Schreier uvedl, že s ministryní došli "k oboustranně přínosnému konsenzu". "Primární cíl, tedy udržet či zvýšit celkové výdaje resortu, jsme naplnili. Podařilo se nám dosáhnout dohody ve všech zásadních oblastech, tedy investičních, platových, na dotačních titulech živého umění a v programech záchrany a obnovy kulturního dědictví," doplnil.