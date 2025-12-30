Nález mrtvého muže v kolejišti zastavil provoz vlaků v Praze u hlavního nádraží

Nález mrtvého člověka v kolejišti zastavil v úterý ráno provoz vlaků v Praze z hlavního nádraží směrem na Smíchov a do Vršovic. Na sociální síti X o tom informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Mrtvý je cizinec ročník 2002, uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Okolnosti úmrtí policie zjišťuje.
Doprava se podle webu Českých drah zastavila krátce po 7:30. Na hlavním nádraží může být značně omezený provoz všech vlaků, protože je k dispozici méně kolejí než obvykle, uvedl dopravce. Několik spojů mířících na hlavní nádraží skončilo svou trasu ve Vršovicích nebo na Smíchově, z hlavního nádraží nejezdí vlaky přes vinohradské železniční tunely.
Tělo muže našli v areálu hlavního nádraží poblíž kolejí, řekl Hrdina. „K úmrtí mohlo dojít během noci,“ dodal. Policie zjišťuje příčiny úmrtí.
Provoz na hlavním nádraží v Praze minulý týden v pátek zkomplikovalo poškozené trakční vedení, vlaky dopoledne zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava omezená.
Předminulý týden v neděli provoz na hlavním nádraží výrazně omezila krádež kabelů ve vinohradském tunelu. Omezení trvalo více než devět hodin, dotklo se desítek vlaků, které měly až tříhodinová zpoždění a některé museli dopravci zrušit. Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho policii, podle způsobené škody může skončit ve vězení až na osm let.
