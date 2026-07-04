Přeskočit na obsah
Benative
4. 7. Prokop
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Nakoupíte v neděli a v pondělí, nebo ne? Otestujte se v chaosu prodeje o svátcích

Aleš Vojíř
Aleš Vojíř
Aleš Vojíř

V neděli a v pondělí slaví Češi státní svátky. Budou během nich velké obchody nad dvě stě metrů čtverečních otevřené, nebo zavřené? Než se dozvíte správnou odpověď, otestujte se v kvízu Aktuálně.cz, zda se v otvíracích dobách vyznáte. Odpovězte na otázku: Jsou o následujících státních svátcích velké obchody otevřené, nebo se vám podaří nakoupit?

Reklama

Zajet na velký nákup mohou Češi jak v neděli na svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tak během pondělka, kdy se připomíná upálení mistra Jana Husa. Ani na jeden den se totiž sváteční zákaz prodeje ve velkých obchodech nevztahuje.

V následující tabulce zjistíte, kdy je otevřeno a kdy zavřeno:

  • Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (neděle 5. 7. 2026) – otevřeno

  • Den upálení mistra Jana Husa (pondělí 6. 7. 2026) – otevřeno

  • Den české státnosti (pondělí 28. 9. 2026) – zavřeno

  • Den vzniku samostatného československého státu (středa 28. 10. 2026) – zavřeno

  • Den boje za svobodu a demokracii (úterý 17. 11. 2026) – otevřeno

  • Štědrý den – do 12:00 (čtvrtek 24. 12. 2026) – otevřeno

  • Štědrý den – od 12:00 (čtvrtek 24. 12. 2026) – zavřeno

  • 1. svátek vánoční (pátek 25. 12. 2026) – zavřeno

  • 2. svátek vánoční (sobota 26. 12. 2026) – zavřeno

  • Nový rok (pátek 1. 1. 2027) – zavřeno

  • Velký pátek (pátek 27. 3. 2027) – otevřeno

  • Velikonoční pondělí (pondělí 29. 3. 2027) – zavřeno

  • Svátek práce (sobota 1. 5. 2027) – otevřeno

  • Den vítězství (sobota 8. 5. 2027) – zavřeno

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vědci se domnívají, že podobné extrémní prostředí – chladné, temné a téměř bez kyslíku – může existovat také na některých ledových měsících Sluneční soustavy.
Vědci se domnívají, že podobné extrémní prostředí – chladné, temné a téměř bez kyslíku – může existovat také na některých ledových měsících Sluneční soustavy.
Vědci se domnívají, že podobné extrémní prostředí – chladné, temné a téměř bez kyslíku – může existovat také na některých ledových měsících Sluneční soustavy.

Chtěli rozluštit záhadu krvavého vodopádu. Pod ledem narazili vědci na objev, který nikdo nečekal

Na první pohled vypadá, jako by ledovec v Antarktidě krvácel. Sytě rudá voda vytékající z nitra ledu už více než sto let mate vědce i turisty. Skutečné vysvětlení je ale ještě podivuhodnější než samotný výjev. Hluboko pod ledem se totiž odehrává příběh, který může změnit naše představy o tom, kde všude může existovat život. A možná i o tom, jak jej hledat mimo planetu Zemi.

Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto

Těžko uvěřitelný příběh. Mocný policista měl dělat peklo samoživitelce, to ale popírá

Karlovarská policie se po tragické sebevraždě kriminalisty Rudolfa Flašky pere s další třaskavou kauzou. Nyní jde o náměstka krajského ředitele Josefa Radu, který měl své exmanželce Anně Radové Taran prakticky ukončit kariéru u policie. Kamkoliv se hlásila, tam ji nepřijali – údajně po intervenci expartnera a v době, kdy se navíc starala o čerstvě narozené dítě. Rada ale jakákoli pochybení odmítá.

Americké námořnictvo zveřejnilo fotografie strategické ponorky třídy Ohio, která zakotvila v Gibraltaru.
Americké námořnictvo zveřejnilo fotografie strategické ponorky třídy Ohio, která zakotvila v Gibraltaru.
Americké námořnictvo zveřejnilo fotografie strategické ponorky třídy Ohio, která zakotvila v Gibraltaru.

Tajemný pakt proti Rusku. Jaké podmořské zbraně nasadí Polsko v Baltu?

Polsko podepsalo historický zbrojní kontrakt na modernizaci svého námořnictva. Od švédského koncernu SAAB kupuje tři nejmodernější diesel-elektrické ponorky A26 třídy Orka za astronomických 4,5 miliardy eur. Varšava tímto strategickým tahem dává sbohem zastaralé sovětské technice a společně se Stockholmem vytváří v Baltu neprostupnou zeď proti ruské hrozbě.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt

Salah si troufl na Panenkův dloubák. Egypt je po penaltách v osmifinále

Fotbalisté Egypta zdolali v prvním kole play off světového šampionátu Austrálii v penaltovém rozstřelu 4:2, když v normální hrací době i prodloužení skončil zápas 1:1. Africký tým tak poprvé postoupil do osmifinále MS. Australané při své premiéře ve vyřazovacích bojích na turnaji končí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama