Nakoupíte v neděli a v pondělí, nebo ne? Otestujte se v chaosu prodeje o svátcích

V neděli a v pondělí slaví Češi státní svátky. Budou během nich velké obchody nad dvě stě metrů čtverečních otevřené, nebo zavřené? Než se dozvíte správnou odpověď, otestujte se v kvízu Aktuálně.cz, zda se v otvíracích dobách vyznáte. Odpovězte na otázku: Jsou o následujících státních svátcích velké obchody otevřené, nebo se vám podaří nakoupit?
Zajet na velký nákup mohou Češi jak v neděli na svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tak během pondělka, kdy se připomíná upálení mistra Jana Husa. Ani na jeden den se totiž sváteční zákaz prodeje ve velkých obchodech nevztahuje.
V následující tabulce zjistíte, kdy je otevřeno a kdy zavřeno:
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (neděle 5. 7. 2026) – otevřeno
Den upálení mistra Jana Husa (pondělí 6. 7. 2026) – otevřeno
Den české státnosti (pondělí 28. 9. 2026) – zavřeno
Den vzniku samostatného československého státu (středa 28. 10. 2026) – zavřeno
Den boje za svobodu a demokracii (úterý 17. 11. 2026) – otevřeno
Štědrý den – do 12:00 (čtvrtek 24. 12. 2026) – otevřeno
Štědrý den – od 12:00 (čtvrtek 24. 12. 2026) – zavřeno
1. svátek vánoční (pátek 25. 12. 2026) – zavřeno
2. svátek vánoční (sobota 26. 12. 2026) – zavřeno
Nový rok (pátek 1. 1. 2027) – zavřeno
Velký pátek (pátek 27. 3. 2027) – otevřeno
Velikonoční pondělí (pondělí 29. 3. 2027) – zavřeno
Svátek práce (sobota 1. 5. 2027) – otevřeno
Den vítězství (sobota 8. 5. 2027) – zavřeno
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