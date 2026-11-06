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Domácí

Nákladní vlak srazil u Pardubic člověka, provoz na koridoru omezila nehoda

ČTK
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U Pardubic srazil v pátek ráno nákladní vlak člověka. Provoz na koridorové trati mezi Kolínem a Českou Třebovou byl déle než hodinu zcela přerušený, po 07:00 se začalo jezdit po jedné koleji. České dráhy (ČD) zavedly náhradní autobusy, které ale nenavazují na vlakové spoje. Vyplývá to z informací Správy železnic a ČD.

Pardubice, nádraží, vlak.
Ilustrační foto.Foto: HN – René Volfík
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Nehoda se stala kolem 06:00. "Na koridoru mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice hl. n. došlo ke střetu vlaku s osobou. Provoz v tomto úseku je zastaven," sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

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Podle něj byla v 07:20 zprůjezdněna jedna kolej. ČD ale upozorňují, že vlaky mohou stále nabírat více než půlhodinové zpoždění. Podle webu Českých drah také jezdí některé vlaky odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné nahradily v části trati autobusy, které jezdí kyvadlově. "Vlaky a autobusy na sebe navzájem nenavazují, cestující využijí další spoje," uvedl dopravce.

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