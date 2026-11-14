Náklaďák jim přejel všechny talířky s příběhy. Tak nešťastně začala akce ke sbírce potravin

Právě dnes probíhá ve vybraných supermarketech sbírka potravin, která je stále důležitější. Lidí, kteří potřebují pomoc, přibývá, takže každá darovaná potravina má smysl a užitek. Kdo nedaruje potraviny dnes, může pomoci přes internet i v dalších dnech. Symbolem sbírky jsou tentokrát talířky, se kterými její organizátoři začali i promo akci. Tu ale málem zhatil řidič náklaďáku.
Pondělní ráno v tomto týdnu ještě pořádně nezačalo, rozednění mělo teprve přijít, když organizátoři sbírky potravin rozmisťovali v dolní části pražského Václavského náměstí stovky a stovky talířků. Nebyly to přitom jen tak nějaké talířky - každý měl příběh. Příběh někoho, kdo potřebuje zmiňovanou sbírku.
„Po smrti manželky jsem zůstal na vše sám, dvě malé děti, stěhování. Dostal jsem se rychle na dno,“ svěřil se sociálním pracovníkům pětatřicetiletý Pavel, jehož slova jsou na jednom z talířků.
„Stačilo jedno vysoké vyúčtování, přestala jsem vycházet s penězi, tři měsíce jsem potřebovala pomoc s jídlem,“ stojí na dalším talířku - tentokrát jde o slova pětašedesátileté paní Heleny. Co talířek, to příběh. Stovky příběhů.
„Jde opravdu o reálné příběhy lidí, kteří se dostali do nějaké nouze, zdravotně, sociálně nebo psychicky do nějakých těžkostí. Kvůli tomu nezvládají platit své účty a ke konci měsíce nemají na jídlo. Tyto příběhy přitom poctivě sbíraly naše sociální pracovnice a posílaly nám je,“ ujistil Aktuálně.cz předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček, který má sám se sociální prací letité zkušenosti.
Redakce se s ním setkala toto pondělí brzy ráno na pražském Václavském náměstí, kde sbírka potravin startovala tiskovou konferencí a také právě prezentací talířků s příběhy. Samotná sbírka probíhá právě dnes, v sobotu.
„Sbírka probíhá ve 3 500 obchodech po celé České republice. A zároveň proběhne v on-line prostoru do 24. listopadu. Hlavní den je ale sobota 14.11., takže proto jsem tady z talířků vytvořili toto datum,“ vysvětloval Slavíček, který lidem doporučoval, aby se na internetu podívali na seznam obchodů, kde můžou potraviny darovat.
„Budeme vděční za darování trvanlivých potravin, kterých máme opravdu nedostatek. Můžu každého ujistit, že tyto potraviny budeme v příštích měsících dostávat k těm, kteří je opravdu nutně potřebují,“ ujišťoval Slavíček s tím, že bude vděčný i těm dárcům, kteří pošlou peníze kliknutím na internetu.
Letošní podzimní sbírka probíhá ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, jehož prezident Tomáš Prouza upozornil, že zájem o sbírku potravin je mezi lidmi stále větší. „Letos je zapojeno nejvíce prodejen potravin a drogerie v historii. Obchodníci tak reagují na mimořádný zájem veřejnosti, která loni na podzim darovala lidem v nouzi rekordních 774 tun potravin a drogerie,“ upozornil Prouza. „Za velikostí sbírky stojí nejen solidarita veřejnosti, ale také práce obchodních řetězců, které každý den darují neprodané čerstvé potraviny,“ dodal.
Letošní start sbírky na Václavském náměstí ale nečekaně narušila událost, se kterou nikdo nepočítal. Když už organizátoři měli talířky s příběhy rozmístěné, najednou se objevil řidič nákladního vozu, který jel s nákladem do některého z obchodů na náměstí - a to přímo přes samotné talířky.
„Nechápali jsme. Vůbec nezastavil, ale jel přímo po nich a samozřejmě je zničil,“ sdělil jeden z těch, kteří talířky po náměstí roznášeli. Nezbylo než vzít košťata a všechnu spoušť uklidit. Přesto akce na podporu sbírky potravin mohla pokračovat - organizátoři měli naštěstí dostatek náhradních talířků s příběhy.