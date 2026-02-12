Nákaza zvířat v Zoo Praha: ptačí chřipka uzavřela část areálu

U uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě byla potvrzena ptačí chřipka. Ve čtvrtek o tom informovala Státní veterinární správa. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co zoo nahlásila postupný úhyn několika ptáků v některých expozicích. Veterináři ve spolupráci se zoologickou zahradou přijmou mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit šíření nákazy.
Zoo v důsledku opatření dočasně přesunula ptáky z otevřených venkovních expozic do zabezpečených prostor.
Přijímaná mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost.
„Omezení vstupu návštěvníků se týká průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu bude uzavřen také Rákosův pavilon a Sečuán. Oproti tomu například Pavilon tučňáků zůstává vzhledem ke skleněné bariéře otevřený. Běžně přístupných je také ostatních jedenáct vnitřních pavilonů včetně Rezervace Dja, Afrického domu nebo Indonéské džungle,“ uvedl mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Návštěvníci zoologické zahrady nejsou nákazou nijak ohroženi, upozornil Mašek.
Státní veterinární správa uvedla, že díky legislativní výjimce se ptáci v ohnisku nákazy nebudou utrácet. Podle vývoje nákazové situace budou veterináři případně přijímat další opatření.
Veterináři ve čtvrtek zároveň potvrdili letošní první ohnisko ptačí chřipky v komerčním velkochovu v ČR. Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.
Loni v prosinci informovala o výskytu ptačí chřipky jihlavská zoologická zahrada. Byla zjištěna u dvou mladých labutí bílých, které uhynuly. Zoo proto utratila ptáky, kteří byli společně na rybníce.
