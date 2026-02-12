Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Nákaza zvířat v Zoo Praha: ptačí chřipka uzavřela část areálu

ČTK

U uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě byla potvrzena ptačí chřipka. Ve čtvrtek o tom informovala Státní veterinární správa. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co zoo nahlásila postupný úhyn několika ptáků v některých expozicích. Veterináři ve spolupráci se zoologickou zahradou přijmou mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit šíření nákazy.

Zoologická zahrada Praha
Přijímaná mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo.Foto: HN
Reklama

Zoo v důsledku opatření dočasně přesunula ptáky z otevřených venkovních expozic do zabezpečených prostor.

Přijímaná mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost.

Související

„Omezení vstupu návštěvníků se týká průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu bude uzavřen také Rákosův pavilon a Sečuán. Oproti tomu například Pavilon tučňáků zůstává vzhledem ke skleněné bariéře otevřený. Běžně přístupných je také ostatních jedenáct vnitřních pavilonů včetně Rezervace Dja, Afrického domu nebo Indonéské džungle,“ uvedl mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Návštěvníci zoologické zahrady nejsou nákazou nijak ohroženi, upozornil Mašek.

Státní veterinární správa uvedla, že díky legislativní výjimce se ptáci v ohnisku nákazy nebudou utrácet. Podle vývoje nákazové situace budou veterináři případně přijímat další opatření.

Reklama
Reklama

Veterináři ve čtvrtek zároveň potvrdili letošní první ohnisko ptačí chřipky v komerčním velkochovu v ČR. Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.

Loni v prosinci informovala o výskytu ptačí chřipky jihlavská zoologická zahrada. Byla zjištěna u dvou mladých labutí bílých, které uhynuly. Zoo proto utratila ptáky, kteří byli společně na rybníce.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
výčep, pípa, výčepní, čepování, pivo Litovel
výčep, pípa, výčepní, čepování, pivo Litovel
výčep, pípa, výčepní, čepování, pivo Litovel

Nový trend? Pivo s minimem cukru cílí na fitness generaci

Pivovary v České republice začínají vyrábět piva s velmi nízkým obsahem cukru a menším procentem alkoholu. Míří jimi na mladé, kteří preferují zdravý životní styl, ale také na spotřebitele, kteří drží redukční diety, i na diabetiky. Taková piva nabízejí malé i velké pivovary, poptávka po nich roste.

Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR
Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR
Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR

ŽIVĚVerdikt k dotacím pro Agrofert padne v řádu dnů, říká ministr

Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama