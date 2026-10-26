Nájem, nebo nákup na hypotéku? Čísla odhalila jasného vítěze

Bydlet celý život v nájmu by si dokázala představit jen třetina Čechů, přitom je pronájem bytu v mnoha případech finančně výhodnější než pořízení vlastního bydlení na hypotéku. Hypoteční úvěry zdražují už sedm měsíců v řadě a jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024.
Češi si na vlastní bydlení potrpí. Jen čtvrtina veřejnosti vnímá nájem jako plnohodnotnou alternativu. U nejmladší generace je tento postoj ještě výraznější. Téměř polovina mladých totiž popisuje vlastnictví nemovitosti jako nejlepší jistotu na stáří.
Každý pátý Čech si navíc myslí, že nájemné jsou pouze vyhozené peníze. Ukazuje to analýza České spořitelny a Evropy v datech, připravená ve spolupráci s výzkumnou společností Ipsos.
I kvůli složité bytové situaci bydlí jen necelá třetina Čechů do 30 let s přáteli nebo partnerem či partnerkou, zatímco s rodiči alespoň částečně přebývá 58 procent z nich.
„Dostupnost bydlení je pro mladé jedním z nejpalčivějších témat. Krize bydlení se ovšem týká i ostatních generací, které ji taky vnímají jako skutečný systémový problém a zároveň si uvědomují, že představuje obrovské znevýhodnění pro mladší generaci,“ popisuje Bára Stárek, výkonná ředitelka organizace Díky, že můžem.
Nájem, nebo hypotéka?
Přestože by si tedy Češi přáli bydlet ve vlastním, pro mnohé z nich koupě není dostupná. Například v Praze se rozdíl mezi nájemným a splátkou hypotéky neustále zvětšuje. Podle nejnovějšího měření se u modelového bytu o rozloze 52,6 m² vyšplhal na částku 11 474 korun měsíčně ve prospěch nájmu. Od minulého roku se tak rozdíl zvýšil dokonce o čtvrtinu.
Nejvýraznější skok nastal letos na jaře, a to především kvůli růstu hypotečních sazeb. Vyplývá to z pravidelné analýzy Asociace nájemního bydlení (ANB), která vychází z dat společnosti Deloitte a hypotečních sazeb Swiss Life Hypoindex.
Hypotéky zdražovaly sedmý měsíc v řadě, jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Podle analytika Swiss Life Select Jiřího Sýkory výrazně zdražují zejména hypotéky s delší fixací. Zatímco úvěr s jednoletou fixací banky nabízejí se sazbou 5,42 procenta, u desetileté je to 6,35 procenta.
„Pro klienta má ale kratší fixace i odvrácenou stranu. Nižší sazba na začátku neznamená automaticky levnější hypotéku v delším horizontu. Klient sice může získat nižší počáteční úrok, zároveň však na sebe bere větší riziko, že při další refixaci budou sazby vyšší,“ upozornil Jiří Sýkora.
Jediná výjimka
Situace mimo metropoli se příliš neliší. Podle analýzy projektu Realiťák roku a Realitního fóra ČR činí průměrné měsíční nájemné za byt o ploše 50 metrů čtverečních v Česku 16 256 korun, zatímco modelová splátka hypotéky dosahuje 22 159 korun. Hypotéka tak vychází téměř o 71 tisíc korun ročně dráž.
Jedinou výjimkou je Ústecký kraj, kde je splátka nižší než nájemné, byť pouze o pár stokorun.
Přitom ještě v roce 2016 byla situace jiná. Tehdy nájem dvoupokojového bytu činil 9 292 korun, zatímco splátka hypotéky 5625 korun. Vlastnické bydlení tak bylo výhodnější. Částky se začaly vyrovnávat o pět let později a k většímu zlomu ve prospěch nájmu došlo v roce 2022. Rozdíl od té doby narůstá, mimo jiné kvůli růstu cen bytů a vyšším hypotečním sazbám.
Odborníci navíc neočekávají, že by se situace zlepšila. „V nejbližších měsících stále nečekám výrazné zlevňování hypoték. Zároveň ale nevidím důvod ani pro dramatický růst,“ uvedl vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
„Pravděpodobnější je další mírné zdražování a následné hledání vrcholu. K výraznějšímu růstu by bylo potřeba další zhoršení geopolitické situace nebo nový silný inflační impulz,“ dodal.
Přestože data tedy hovoří spíše ve prospěch nájmu, podle ředitelky projektu Realiťák roku Moniky Lukášové je potřeba zvážit více faktorů.
„Rozdíl mezi nájmem a splátkou hypotéky je dnes viditelný na první pohled, ale při rozhodování domácnosti nesmí skončit jen u jedné měsíční částky. Vlastník splácí jistinu a vytváří majetek, současně ale potřebuje vlastní kapitál, rezervu na opravy a nese dlouhodobé riziko. Nájemník má nižší vstupní bariéru a větší flexibilitu,“ uzavírá Lukášová.
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