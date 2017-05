Nahrávky vytváří v ANO napětí, nebylo to šťastné, uznává brněnský primátor. Ale fízlování je horší

před 1 hodinou

K šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi zůstává brněnský primátor a místopředseda hnutí Petr Vokřál loajální. Přesto připouští, že nahrávky, na kterých se ministr financí baví s nyní již bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem o připravované diskreditaci jeho politických soupeřů, v hnutí způsobily rozruch. „Vytváří to napětí i u nás, nebylo to šťastné. Jako větší problém ale vidíme, že se tu startuje éra jakéhosi fízlování,“ říká. Vokřál do politiky přišel v roce 2014 poté, co rok předtím opustil funkci šéfa představenstva nadnárodní společnosti A.S.A. působící v odpadovém hospodářství.

Vadí vám, že Andrej Babiš podle nahrávek skutečně měl, v rozporu se svými dřívějšími prohlášeními, vliv na to, co v jeho médiích vycházelo? Byl jsem s ním často a na nic takového jsem nikdy nenarazil. Nicméně je to samozřejmě k zamyšlení, věc, která mě překvapila. Je to pro mě nešťastné. Připomněl bych však, že v minulosti se objevila řada kauz, kdy se někdo z politiků snažil ovlivnit média ve svůj prospěch či v neprospěch svých oponentů. Není to jen o jejich vlastnictví. Nicméně pocit, který ve mně z celé té situace převládá, je otrávenost. Pane Babiši, ukončete tuhle trapnost číst článek Z čeho konkrétně? Startujeme tu éru fízlování, období, kdy se budeme vzájemně nahrávat, kdy snad, abychom se mohli otevřeně bavit, budeme používat jakési rušičky. To je pro nás daleko podstatnější, o tom se bavíme nejvíc. Zdá se nám, že hlavním důvodem, proč ta kauza vůbec vznikla, je, že se naše preference vyvíjely nějakým směrem a někdo našel způsob, jak se vynasnažit je zvrátit. Z čeho tak soudíte? Ta nahrávka pochází z období před Vánocemi. A půl roku se čekalo, než byla využita. Navíc se stále netuší, kdo ji vlastně pořídil, policie není schopna zjistit majitele twitterového účtu. To je přece podezřelé. Podle expertů však může být skutečně mimořádně obtížné zjistit majitele účtu, pokud se připojuje kdesi v kavárnách, které střídá, navíc z notebooku z druhé ruky. Možná, ale těch nahrávek už bylo víc. Myslím, že kdyby šlo třeba o teroristu, tak už se to dávno ví. Co říkáte na nynější vývoj, kdy váš předseda ustupuje a navrhuje za sebe náměstkyni Alenu Schillerovou, která však ČSSD, jak se zdá, nevyhovuje? Její zpochybňování moc nerozumím, působila už na finanční správě, sám sem s ní měl velmi dobrou zkušenost, patří mezi nejvýkonnější a nejkompetentnější lidi, navíc je to jen krátkodobé řešení. Video Role Marka Přibila byla všem známá, byl přijat jako člověk na černou práci, sám jsem tomu nechtěl věřit, říká bývalý redaktor MF Dnes Martin Biben. sledovat video Někteří politologové očekávali, že se v případě, že bude ČSSD trvat na odstoupení vašeho předsedy, koalice rozpadne. Proč? Do voleb chybí pár měsíců, chceme, aby vláda dovládla. Je to pro zemi v dané situaci nejlepší řešení. Neměl však odejít jen Andrej Babiš, ale i premiér Sobotka. A vám na Andreji Babišovi nevadí dosud nevysvětlený způsob, jak vlastně přišel k obrovskému majetku? Nepochybujete o správnosti využití korunových dluhopisů? Ohledně těch dluhopisů nevím, o čem je vlastně řeč. Vše bylo v souladu se zákonem, to je jako byste mně vyčítali, že používám odpočet na děti. A s nabytím majetku je to vždy sporné. Babiše vnímám jako jednoho z těch, kteří k majetku nějak přišli, ale pro mě je podstatné, že ho rozvíjejí, že jeho společnosti mají zisk, zaměstnávají lidi. Je to pro mě jeden ze schopných lidí, jeho příběh mě zaujal a byl to i jeden z důvodů, proč jsem šel do politiky. Poslanci se pustili do Babiše. Kalousek řekl, že Vít Bárta byl férovější chlap. | Video: Poslanecká sněmovna | 02:23

