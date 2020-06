Vláda schválila náhradní výživné, děti neplatičů by mohly dostat až 3 tisíce měsíčně

Vláda schválila návrh zákona o náhradním výživném, sdělila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podrobnosti o podobě neuvedla. Podle návrhu, který zveřejnil kabinet na svém webu, by děti neplatičů mohly dostávat novou dávku. Úřad práce by jim poskytoval stanovené výživné, ale nejvýš do 3000 korun. Vyplácel by podporu nejdéle dva roky.

Podmínkou by ale bylo to, že rodič nedostal peníze za čtyři měsíce a po dlužníkovi už je začal vymáhat v exekuci či u soudu. Ministerstvo práce pod vedením Jany Maláčové předložilo zákon "o zálohovaném výživném" loni začátkem roku. Od té doby se norma několikrát zásadně změnila. Naposledy se upravil název. Nyní se předloha týká "náhradního výživného". Dva návrhy dostala sněmovna před časem už od poslanců - o náhradním výživném od komunistů a o zálohovaném výživném od ČSSD. O předlohách začal jednat sněmovní sociální výbor. Jednání přerušil kvůli chystané vládní novele.