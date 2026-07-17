Nafta zase za 50 korun? Regulace končí a Schillerová poslala pumpařům varování

V neděli skončí cenové stropy na benzin a naftu. Podle analytiků půjdou ceny paliv nahoru, a to nejen kvůli skončení regulace. Pumpaři během víkendu očekávají nápor řidičů, kteří si budou chtít natankovat za nižší cenu.
Od pondělí řidiči nakoupí paliva za tržní ceny. Odpadá každodenní stanovování cenových stropů a regulace marží obchodníků. Ke stejnému dni také skončí úleva na spotřební dani na naftu.
„Čeští řidiči vědí, že se bude zvedat spotřební daň, v těchto dnech zaznamenáváme vyšší návštěvnost, očekáváme i vyšší prodeje o víkendu,“ řekl deníku Aktuálně.cz Václav Loula, mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.
Benzinky podle Louly dosud čelily vyšším prodejům hlavně v příhraničních oblastech, protože okolní země postupně přistoupily k ukončování regulace cen paliv. A Česko má tak jedny z nejlevnějších paliv v unii.
„Pokud jde o čerpací stanice na dálnicích nebo ve velkých městech, kde jsou vyšší náklady, tam se pracuje s vyššími maržemi, ale to není jen u nás, to je všude v Evropě, tam nemůžeme vyloučit, že dojde k nárůstu zejména u motorové nafty,“ naznačuje Loula.
„U nafty můžeme brzy čekat doslova skokové zdražení i kvůli lokálním faktorům,“ domnívá se analytik Purple Trading Petr Lajsek.
„Ke konci týdne skončí vládní opatření, která snižovala spotřební daň u nafty o 2,35 koruny na litr. Nafta i benzin tak mohou během příštích dní v průměru opět překonat úroveň 40 Kč za litr. Cena nafty pak může velmi rychle překonat tu u benzinu,“ vysvětluje Lajsek.
Podle některých se opět prohloubí cenové rozdíly mezi jednotlivými čerpacími stanicemi. Vysoké ceny zejména na dálnicích se staly terčem kritiky premiéra Andreje Babiše (ANO) ještě před startem regulace.
Podle šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO) byly jedním z důvodů, proč vláda nakonec k regulaci přistoupila. Tehdy na některých místech nafta prolomila hranici padesáti korun za litr. Ceny pak vláda začala regulovat 8. dubna – hlavně kvůli prudkému zdražení ropy v důsledku války na Blízkém východě.
Vláda o konci omezování cen rozhodla minulé pondělí. „Na závěr chci poslat dva velmi jasné vzkazy,“ řekla Schillerová poté, co oznámila, že vláda neprodlouží regulaci cen paliv. První vzkaz se týkal řidičů, aby počítali s nějakými drobnými výkyvy cen. „Nevyhneme se jim. Nemusíme hned panikařit při každém drobném zdražení o pár haléřů,“ uvedla ministryně.
Druhý vzkaz poslala pumpařům. „To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči. Ministerstvo financí bude ceny i marže nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoli chtěl konec regulace zneužít nebo pokud by se situace opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme,“ prohlásila.
„Jsme připraveni obratem znovu zavést cenovou regulaci,“ uzavřela.
Pumpaři už dřív odmítli, že by chtěli situace zneužít a po konci regulace si ceny neúměrně navýšit. Ceny pohonných hmot v příštích dnech podle některých vzrostou i kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Na trhy se totiž opět vracejí obavy z nedostatku ropy. Ropa Brent vzrostla kvůli vyhrocení vztahu mezi Spojenými státy a Íránem zpátky nad 85 dolarů za barel.
Situaci okolo ceny a dodávek ropy zhoršuje i vývoj na Ukrajině. Zemi se daří ničit rafinerie v Rusku, které už muselo zakázat vývoz paliv ze země. „Rusko je po USA druhým největším exportérem nafty na světě. Snížená nabídka paliv na trhu přetrvá minimálně do konce léta. V případě nafty může být zhoršená dostupnost až do konce zimy,“ říká Boris Tomčiak, odborník na finanční trhy a spolumajitel investičního portálu Finlord.
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