Nafta může v příštích dnech dál zdražovat, benzin naopak mírně zlevní

Nafta může podle analytiků v příštích dnech dál zdražovat, její průměrná cena by se tak mohla dostat ke 48 korunám za litr. Naopak ceny benzinu by mohly mírně klesnout. Vliv na ceny má především dění na trhu s ropou a omezené zásoby nafty. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK.
Průměrná cena nafty na českých čerpacích stanicích se v uplynulém týdnu podle dat společnosti CCS zvýšila o 19 haléřů na průměrných 47,63 koruny za litr. Nejprodávanější benzin Natural 95 stál ve středu v průměru 44,85 koruny za litr, byl tak o 98 haléřů levnější než o týden dřív.
Průměrné ceny jsou tak nižší než státem stanovená maxima. Podle ministerstva financí mohou dnes čerpací stanice prodávat naftu nejvýše za 48,60 koruny za litr a benzin za 45,19 koruny za litr.
Porovnání průměrných cen a vládních cenových stropů podle analytika Purple Trading Petra Lajska ukazuje, že maximální ceny drží zejména čerpací stanice, které byly zvyklé operovat s vyšší marží, tedy typicky u dálnic a ve městech.
Ostatní pumpy naopak stále prodávají často i korunu pod státem danou cenou. Podle Lajska tak prodávají ještě levněji nakoupené zásoby nebo mají marže výrazněji pod povolenou úrovní.
V následujícím týdnu očekávají analytici pokračování rozdílného vývoje cen u nafty a benzinu. „V příštím týdnu očekávám stagnaci nafty poblíž 47,50 až 48 Kč za litr a mírné zlevňování benzinu. Dalšímu poklesu brání drahá ropa a nedostatek nafty,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček.
Připomněl, že koncem října má skončit regulace i snížení spotřební daně. „Bez prodloužení daňové úlevy hrozí zdražení nafty až o 2,35 Kč za litr,“ podotkl Tyleček. Rovněž Lajsek předpokládá, že se bude cenový vývoj benzinu a nafty lišit.
„Zatímco u benzinu by mohla průměrná cena poklesnout o několik desítek haléřů, tak u nafty nás dost možná čeká další zdražení. Cena nafty na velkoobchodním trhu opět vzrostla nad 1450 USD za tunu, což je poblíž nejvyšších úrovní za tento rok. Průměrná cena nafty by se tak mohla dostat výrazněji nad 48 Kč za litr, u zastropované ceny budeme opět atakovat úrovně 49 Kč za litr,“ konstatoval Lajsek.
Vyloučen navíc podle něj není ani růst nad historická maxima z roku 2022, kdy se litr nafty v průměru blížil 49,50 Kč za litr.
Nafta může dál zdražovat, Česko ztrácí pozici mezi nejlevnějšími zeměmi
Vyšší ceny nafty jsou podle šéfa Malcom Finance Jaroslava Tona důsledkem situace na rafinérském trhu. Ropy je podle něj nyní na trhu více než před několika měsíci, paliva z ní vyrobeného je ale méně. „Navíc je drahé dostat ropu tam, kde je potřeba,“ podotkl Ton.
V příštích týdnech očekává v případě setrvání současného vývoje na trhu další tlak na ceny. Dopravci by přitom podle něj měli vedle ropy sledovat hlavně velkoobchodní ceny nafty.
„Rozhodne, jestli se obnoví dodávky hotových paliv z Blízkého východu a Ruska. Dokud se zásoby nedoplní, evropský trh s naftou zůstane citlivý na každý další výpadek výroby nebo dopravy,“ dodal Ton.
V případě nafty je tak ČR nyní podle dat Evropské komise osmá nejlevnější ze zemí EU, v první polovině července byla druhá. „Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči na Maltě, v Polsku a v Bulharsku,“ uvedl Tyleček.
V případě cen benzinu je Česko 12. nejlevnější. Nejlevněji lze benzin natankovat na Maltě, v Polsku a Švédsku. Naopak nejvíce řidiči zaplatí v Dánsku a Nizozemsku.
Při porovnání s okolními zeměmi vychází nejlépe Polsko, které po zavedení vládních opatření nyní patří k zemím s nejlevnějšími palivy v Evropě. Levnější naftu má oproti Česku i Slovensko, naopak za benzin si tam řidiči připlatí.
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