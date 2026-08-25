Naděje pro české krajany v Banátu: prezident Petr Pavel i jeho bohatý podporovatel

Právě skončený Festival Banát potvrdil, že rumunská oblast Banátu patří díky místní české menšině k velmi vyhledávaným turistickým cílům Čechů. Zároveň je ale zřejmé, že krajané na východě potřebují k přežití pomoc ze svého původního domova. Aktuálně.cz popisuje, jak tato pomoc vypadá nyní, jakou rolí by v ní mohl sehrát prezident Petr Pavel a co už teď dělá „jeho“ miliardář Libor Winkler.
„Okolo Frýdku cestička, okolo Frýdku cestička, a na ní se zelená a na ní se zelená travička,“ zpívají známou lidovou písničku děti od těch nejmenších až po už starší a na každém z nich je vidět, jak moc se snaží.
Při tom všem ještě zpívají a mluví tak hezkou češtinou, že se člověku ani nechce věřit, že není v České republice, ale v rumunských horách, v oblasti známé jako Banát – konkrétně ve vesnici s názvem Eibenthal, která oslaví příští rok 200 let od příchodu našich krajanů do této krásné, ale často i drsné krajiny, kde není vůbec jednoduché si zajistit živobytí.
Právě v uplynulých dnech tady proběhl další ročník Festivalu Banát, v jehož rámci vystoupily i zmiňované děti s místním panem učitelem Martinem Honem, kterého vyslalo Česko na nezvyklou, ale nesmírně smysluplnou misi. „Tento skvělý pěvecký sbor jsem přebral po svém předchůdci,“ říká učitel, který se omlouvá, že nejsou kompletní, protože některé děti odjely na prázdniny z vesnice.
Nic to ale nemění na síle vystoupení a srdečné atmosféře, kterou ještě umocňují návštěvníci zmiňovaného festivalu, kteří přijeli v počtu několika stovek z České republiky na třicítku českých hudebních kapel. Mnozí dětem tleskají do rytmu a díky festivalovému programu i přednáškám vědí, jak moc česká komunita v Eibenthalu a dalších vesnicích s našimi krajany v okolí potřebuje pomoc. Už jen třeba v tom, že každý účastník, který přijel, tady utratí peníze, které jdou na rozvoj obcí i do samotných rodin.
„Mým hlavním cílem je udržet v nějaké reálné podobě místní komunitu, která bude slavit 200. výročí a podporovat ji tak, aby tady byla dalších 200 let,“ svěřil se Aktuálně.cz jeden z účastníků Libor Winkler. Na první pohled se nelišil od ostatních, kteří ze všeho nejvíce připomínali trampy či účastníky koncertů, se kterými taky seděl během festivalu za stejnými stoly i ve stejných frontách.
V něčem významném se ale lišil. Winkler patří k úspěšným českým byznysmenům, kteří se zajímají mimo jiné o politiku a snaží se podporovat i občanskou společnost.
Patřil také do úzkého okruhu podnikatelů, kteří od úplných začátků podporovali kandidaturu Petra Pavla na prezidenta. A protože má rád vysokohorské túry, jezdí rád i do Banátu. Víc než jiní byznysmeni tak ví, že nyní se doslova rozhoduje o tom, jestli česká menšina v Banátu přežije a bude se rozvíjet, nebo postupně zanikne.
Chceme zachránit kus české kultury, on nám pomůže, říká spoluorganizátor Festivalu Banát
„Řekl jsem si, že ho zkusím oslovit, jestli by se k nám nepřidal. Nutně jsme k sobě potřebovali nějakého silného investora, který bude cítit, jak velký smysl má pomoc místní české menšině,“ přibližuje první kontakty s Winklerem Štěpán Slaný, který patří už léta k trojici hlavních organizátorů popisovaného Festivalu Banát společně s dalším Čechem Janem Dubnem a českým místostarostou rumunského Eibenthalu Tibi Pospíšilem.
Když Slaný v rámci festivalu poprvé veřejně prezentoval spolupráci s Winklerem, udělal to v domečku, který společně tato čtveřice milovníků Banátu koupila.
„Neděláme to s nějakým byznysovým pozadím, ale především proto, že chceme tady zachránit kus české kultury, která je tu naprosto unikátní. Nic podobného jinde ve světě nemáme. Z tohoto domečku bychom rádi udělali malou manufakturu, krámek, vesnickou tiskárnu a centrum pro děti, které si tady nemají moc kde hrát,“ avizoval Slaný, který má za sebou kariéru florbalového reprezentanta s bronzem z mistrovství světa.
K Banátu získal vztah před téměř dvaceti lety, kdy sem poprvé jel se svou manželkou, jejíž rodina má kořeny v Eibenthalu. Začal přemýšlet nad tím, jak této oblasti pomáhat, a s kamarádem Janem Dubnem plánovali první aktivity. Když potom ještě potkali Tibi Pospíšila, pustili se od roku 2012 do pořádání Festivalu Banát, který založil v roce 2009 Ivo Dokoupil.
Ten dál Banátu pomáhá už mimo festival, zatímco trojice Slaný-Duben-Pospíšil kromě pořádání festivalu koupila některé nemovitosti, které se díky citlivé rekonstrukcí proměnily například v restauraci a informační centrum. Peníze od Čechů tak pomáhají, třeba od účastníků festivalu i dalších akcí, modernizaci obce, která určitě převyšuje svou čistotou a vzhledem rumunský standard.
Organizátoři festivalu a investoři v jedné osobě ale přiznávají, že někdy už toho bylo na ně moc, prožili i několik krizí, a proto hledali někoho dalšího ke spolupráci.
„Stále více jsme cítili, že se potřebujeme opřít o někoho zkušeného, a došli jsme k tomu, že už nechceme být tři, ale čtyři. takže teď začínáme psát příběh čtyř kluků z Banátu,“ usmívá se Štěpán Slaný a jedním okem pozoruje Libora Winklera, který se také usmívá.
Všichni už teď myslí na příští rok, který bude pro krajany v českých vesnicích v Banátu skutečně mimořádný. Budou si připomínat 200 let od chvíle, kdy do této oblasti přišli jejich předci, a rádi by to oslavili se vší parádou. Kromě už tradičního festivalu se uskuteční další akce, mezi které bude patřit i květnová návštěva nejvyššího představitele katolické církve v Česku Stanislava Přibyla.
Jak se Aktuálně.cz přesvědčilo při povídání s krajany, mnozí z nich mají velmi silný vztah ke katolické víře a taková návštěva pro ně znamená velmi mnoho. Stejně tak by ale byli opravdu šťastní, kdyby za nimi přijel český prezident Petr Pavel, o jehož účasti někdy v příštím roce probíhají jednání.
„Komunikujeme s prezidentskou kanceláří, máme to přislíbené, cílíme to na druhou půlku července. Věřím, že se nám podaří dostat tyto osobnosti do Eibenthalu. Pro krajany by to byla obrovská pocta a hlavně podpora toho, že tam zůstávají,“ uvedl Slaný, podle kterého jsou tito krajané možná víc Češi než Češi v Česku. „Někdy si tady na ně jenom hrajeme někde s vlajkami na náměstí. Ale v Banátu jsou Češi, kteří drží naše tradice už tolik let,“ dodal.
Jak je účast prezidenta Pavla i arcibiskupa Přibyla pro místní důležitá, vedle další podpory z Česka, potvrdil i místostarosta Eibenthalu Tibi Pospíšil. „Snažíme se dělat všechno pro to, aby naše české vesnice tady v Banátu nevymíraly. Proto je každá podpora velmi důležitá, napomáhá tomu, aby tady zůstávali mladí lidé. Pokud se naše obce nebudou rozvíjet, tak by mohly skutečně vymřít,“ upozornil Pospíšil.
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