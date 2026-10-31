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Domácí

Naděje dožití seniorů roste. Jen část důchodu ale stráví ve zdraví

ČTK
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Život v seniorském věku se v Česku prodlužuje. Za posledních 20 let se naděje dožití po pětašedesátce zvýšila u mužů zhruba o dva roky a osm měsíců a u žen asi o dva roky a 11 měsíců. U pětašedesátníků loni překročila 17 let a u pětašedesátnic dosáhla téměř 21 let. V dobrém zdravotním stavu a bez omezení aktivit jsou u žen ale dvě pětiny této doby a u mužů necelá polovina.

Nejdéle mají naději žít senioři a seniorky v Praze. U pětašedesátiletých Pražanů činila loni střední délka života 18,3 roku a u stejně starých Pražanek 21,8 roku. Ilustační snímek.
Nejdéle mají naději žít senioři a seniorky v Praze. U pětašedesátiletých Pražanů činila loni střední délka života 18,3 roku a u stejně starých Pražanek 21,8 roku. Ilustační snímek.Foto: Freepik
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Vyplývá to z publikace o vývoji obyvatelstva ČR za minulý rok a z nového vydání časopisu Statistika a my, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Naděje dožití neboli střední délka života představuje počet let, kterých se lidé mohou dožít při zachování míry úmrtnosti. Podle statistiků se prodlužuje nejen u narozených, ale i u seniorů a seniorek.

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Zatímco v roce 2016 měli pětašedesátníci před sebou střední dobu života 16,1 roku, loni to bylo 17,1 roku. U pětašedesátnic se naděje dožití dostala z 19,7 roku na 20,8 roku.

„Za posledních 20 let od roku 2005 se naděje dožití v tomto věku zvýšila u mužů o 2,7 roku, u žen o 2,9 roku,“ uvedl statistický úřad.

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Podle něj to znamená relativní nárůst naděje dožití u pětašedesátníků o 19 procent a u pětašedesátnic asi o 17 procent, u osmdesátiletých pak o čtvrtinu. Od roku 2005 si osmdesátníci připsali navíc 1,6 roku a osmdesátnice 1,9 roku.

Mezi lety 2016 až 2025 se střední délka života osmdesátiletých mužů protáhla o půl roku, dosáhla 7,8 roku. U osmdesátiletých žen prodloužení činí 0,7 roku, naděje dožití se zvýšila na 9,4 roku.

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Nejdéle mají naději žít senioři a seniorky v Praze. U pětašedesátiletých Pražanů činila loni střední délka života 18,3 roku a u stejně starých Pražanek 21,8 roku. Naopak nejkratší byla v Ústeckém kraji - u mužů 15,7 roku a u žen 19,3 roku.

Problémem je zdraví

Statistici poukazují na to, že jen část seniorského života je ve zdraví. Tato doba, která se stanovuje podle úmrtnosti a podle odpovědí dotázaných v průzkumu o životních podmínkách, se od roku 2005 protáhla o 1,2 roku.

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Pětašedesátiletí Češi měli v roce 2024 podle Eurostatu před sebou 7,8 roku v dobrém zdravotním stavu a bez omezování běžných aktivit a pětašedesátileté Češky 8,2 roku.

„To činilo přibližně 46 procent celkové střední délky života 65letých mužů a necelých 40 procent celkové střední délky života 65letých žen,“ uvedl ČSÚ.

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V Evropské unii v průměru činí doba ve zdraví u mužů deset let a u žen 10,5 roku. Nejzdravější jsou senioři ve Švédsku, obtíže a omezování začínají zažívat krátce před osmdesátkou.

Vláda slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech. Argumentuje i kratší dobou ve zdraví. Výzkumníci podotýkají, že ukazatel je z části subjektivní a lidé v Česku nejsou nemocnější než v cizině. Na 65 let se důchodový věk v Česku dostane v příštím desetiletí.

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Nástup do penze se kvůli stárnutí společnosti už léta posouvá, a to ročně o dva měsíce u mužů a obvykle o čtyři až šest měsíců u žen. Podle reformy penzí minulé vlády by mělo navyšování v budoucnu dál pokračovat o měsíc ročně do 67 let. V tolika letech by se pak šlo do důchodu poprvé v roce 2057.

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