31. 5. Kamila
Nad Českem se zřejmě objevilo tornádo. Meteorologové prosí o pomoc

Při nedělních bouřkách se možná objevilo na jihu Čech v okolí Netolic na Prachaticku i slabé tornádo. Uvedl to na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové hledají případné svědky tohoto úkazu a informace o škodách.

Jih Čech dnes odpoledne zasáhli silné bouřky, které zaplavily sklepy a kácely stromy.Foto: X/@CHMUCHMI
Možné tornádo vyfotili lidé jihovýchodně od Netolic mezi 15:10 a 15:20. "Zároveň bylo potvrzeno mobilním radarem firmy Meteopress z větší vzdálenosti, že v době spatření byla v oblasti potencionálního tornáda zachycena výrazná přízemní rotace," doplnili pracovníci ČHMÚ.

Přesná poloha možného tornáda je ale nejistá. "Nemůžeme také samozřejmě nijak hodnotit jeho případnou intenzitu. Jednalo se ale případně o slabé tornádo," uvedli meteorologové.

Možná oblast výskytu tornáda.Foto: X/@CHMUCHMI

"Prosíme o sdílení a případné hlášení podezřelých škod - vyvrácené stromy, ulámané větší větve, škody na případných domech apod. - v pásu od obce Babice směrem na jihovýchod až k obci Čakov," požádali.

Jih Čech dnes odpoledne zasáhli silné bouřky, které zaplavily sklepy a kácely stromy. Kvůli bouřkám se také přerušily dodávky elektřiny pro asi 10 tisíc odběratelů.

International Friendly - Czech Republic v Kosovo

Dal gól, ale nejede. Koubek vyřadil z kádru před MS Ladru, Buchu a Kabonga

Do konečné šestadvacetičlenné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.

Deputy Chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during an event in Moscow

Putinův muž varuje: Klidný spánek Evropanům skončil

„Občané zemí EU, měli byste si uvědomit, že vaši představitelé jednostranně vstoupili do války s Ruskem. Buďte proto ostražití a ničemu se nedivte. Klidný spánek skončil. Ale vy víte, koho se ptát proč!“ Tak reagoval bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na útok ruského dronu na rumunské pohraniční město Galați, při kterém byli zranění dva lidé.

