Nad Českem se zřejmě objevilo tornádo. Meteorologové prosí o pomoc

Při nedělních bouřkách se možná objevilo na jihu Čech v okolí Netolic na Prachaticku i slabé tornádo. Uvedl to na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové hledají případné svědky tohoto úkazu a informace o škodách.
Možné tornádo vyfotili lidé jihovýchodně od Netolic mezi 15:10 a 15:20. "Zároveň bylo potvrzeno mobilním radarem firmy Meteopress z větší vzdálenosti, že v době spatření byla v oblasti potencionálního tornáda zachycena výrazná přízemní rotace," doplnili pracovníci ČHMÚ.
Přesná poloha možného tornáda je ale nejistá. "Nemůžeme také samozřejmě nijak hodnotit jeho případnou intenzitu. Jednalo se ale případně o slabé tornádo," uvedli meteorologové.
"Prosíme o sdílení a případné hlášení podezřelých škod - vyvrácené stromy, ulámané větší větve, škody na případných domech apod. - v pásu od obce Babice směrem na jihovýchod až k obci Čakov," požádali.
Jih Čech dnes odpoledne zasáhli silné bouřky, které zaplavily sklepy a kácely stromy. Kvůli bouřkám se také přerušily dodávky elektřiny pro asi 10 tisíc odběratelů.
