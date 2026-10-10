Náctiletý Tran i „vietnamská kobliha“ v Babišových barvách. O hlasy bojují tváře menšiny

Ještě několik volebních období nazpět by málokdo tušil, kolik představitelů vietnamské menšiny se rozhodne kandidovat v komunálních volbách. V těch současných je jich hned několik – někteří v dresu vládního hnutí ANO, jiní dali přednost občanským demokratům, Pirátům či lokálním uskupením. Nejmladšímu česko-vietnamskému kandidátovi je dokonce 19 let. Nejen jeho vyzpovídala redakce Aktuálně.cz.
Hoang Hai Nguyen se narodil v Česku. Vystudoval strategický management, úspěšně podniká a jak sám říká, i přes svou vietnamskou krev nevidí domov v Asii, ale ve zdejší kotlině uprostřed Evropy. A nyní se rozhodl kandidovat do zastupitelstva v pražské Libuši a Písnici, kde se mimo jiné nachází vietnamská tržnice Sapa. Za koho? Jeho volba padla na vládní hnutí ANO Andreje Babiše.
„Nejsem host, jsem tady doma. Vietnamská komunita je v Česku už desítky let pevně usazená, je jednou z nejpracovitějších menšin v zemi. Chci být mostem mezi ní a širší veřejností. To, že kandiduji, není kuriozita, ale důkaz, že integrace funguje a že se chceme aktivně podílet na veřejném životě,“ svěřil se 33letý podnikatel redakci Aktuálně.cz.
Pro Nguyena by to v případě úspěchu bylo první politické angažmá. O hlasy se uchází ze třetího místa kandidátky ANO v Libuši, jejíž lídr Pavel Fišer ale čelil kritice za to, že jen pár měsíců před volbami zapsal adresu bydliště na dělnickou ubytovnu.
„Na komunální úrovni se rozhoduje o tom, jak se žije v ulici, jestli funguje úřad a jestli se v obci dobře hospodaří. Na to se chci soustředit. Důležité je pro mě také podporovat etický developerský rozvoj, který respektuje charakter lokality, potřeby obyvatel a dlouhodobou udržitelnost,“ nastínil svou vizi Nguyen.
Hnutí ANO prý zvolil proto, že mu vyhovuje „neideologický přístup“ a důraz na výsledky. Na předvolebních mítincích mu někteří přezdívali „vietnamská kobliha“. Sám ale zdůrazňuje, že nechce zastupovat jen menšinu. „Nejde mi o politickou kariéru. Chci být užitečný tam, kde žiju. Zároveň vidím, že ANO dlouhodobě komunikuje i s vietnamskou komunitou,“ doplnil. Andrej Babiš ostatně plánuje v prosinci cestu do Vietnamu.
Restauratér a právník v řadách modrých
Za ODS pak z osmého místa kandidátky v Brně-Slatinách usiluje o přízeň voličů 34letý podnikatel a advokát Tuan Lam Hoang. Kromě toho, že se svou skupinou provozuje několik restaurací na Moravě, je aktivní i v rámci komunity – působí totiž jako místopředseda Vietnamského svazu v Brně a na jižní Moravě.
Je též členem výkonného výboru Unie vietnamských spolků v ČR. Podle něj ale přišel čas, aby měli nejen Vietnamci své oficiální zastoupení na tamější radnici – třeba ve formě výboru pro cizince a národnostní menšiny. Lidé z komunity by tak získali přímou spojku na místní samosprávu, stejně jako tomu je například v případě pražského magistrátu.
„Přijde mi to škoda už proto, že ve Slatině žije velmi početná vietnamská komunita. Za ODS pak kandiduji zkrátka proto, že k ní mám jakožto pravicový volič dlouhodobě nejblíže. Hlavní motivací je nicméně rodina. Žijeme tu a plánujeme tu žít dlouhodobě, proto je za mě důležité se zajímat o to, v jakém prostředí budou vyrůstat hlavně mé děti,“ přiblížil svůj hlavní impuls ke kandidatuře.
K jeho překvapení reagovali vietnamští krajané pozitivně, když vyšlo najevo, že jde se svou kůží na politický trh.
„Jsou rádi, že má někdo z mladých a úspěšných Vietnamců zájem komunitu reprezentovat v politice. Jen ze strany rodiny padaly dotazy, jestli do toho nejdu příliš brzo. Někteří si ze mě dělají legraci, jestli můj den má 48 hodin, abych politiku stíhal společně s podnikáním a advokacií,“ konstatoval Hoang.
Vývojářka a brněnská patriotka
Není ale jediný, kdo v druhém největším městě republiky bojuje o hlasy. V Brně-Černovicích kandiduje 25letá softwarová vývojářka Erika Do. „Zjednodušeně řečeno se věnuji psaní softwaru pro palubní počítače, které následně řídí provoz a funkce nanosatelitů ve vesmíru,“ popsala své velmi specifické zaměstnání v jedné z technologických společností sídlících v Brně.
Volební útočiště našla na 13. místě kandidátky Černovických patriotů, v jejichž čele je bývalá poslankyně hnutí STAN Petra Quittová.
„Přestože jsem se narodila v Česku, dlouhodobě se snažím zapojovat do místní vietnamské komunity, abych se sblížila se svými kořeny a lépe pochopila potřeby první generace. Právě v tomto prostředí jsem zaregistrovala činnost Černovických patriotů a zejména paní Quittové, která s naší komunitou dlouhodobě spolupracuje,“ vysvětlila Do.
I ona věří, že mladí „Čechovietnamci“ mohou fungovat jako přirozené pojítko pro vzájemné soužití. Doufá, že svou kandidaturou namotivuje další vrstevníky, aby se nebáli zapojit do veřejného života, ačkoliv přiznává, že dříve na to sama neměla čas kvůli studijnímu a pracovnímu vytížení.
Vplutí do politických vod se rovněž neobešlo bez překvapení v komunitě. „Určitý počáteční šok tam pochopitelně byl, rychle to ale vystřídala spíše radost z toho, že mají na kandidátce někoho, s kým si mohou napřímo promluvit a komu rozumí bez nutnosti překladatele. Pro starší generaci Vietnamců je politika často hůře uchopitelná kvůli jazykové bariéře, můj krok tak vnímají jako pozitivní signál,“ doplnila Do na dotaz redakce Aktuálně.cz.
Nejmladší kandidát mezi „Čechovietnamci“
Na západě Čech se do komunální politiky zapojuje devatenáctiletý Antonín Tran. Student mezinárodních vztahů kandiduje v nejzápadnějším městě republiky – v Aši.
„Politika mě baví a už od základní školy se věnuju občanské participaci, od studentských parlamentů přes krajskou úroveň až po poradní orgán ministerstva školství,“ popsal své dosavadní zkušenosti nejmladší z oslovených česko-vietnamských kandidátů.
Na volební kandidátku vstoupil v rámci nezávislé lokální platformy NEPLAŠ, která vznikla sběrem podpisů přímo od obyvatel Aše. „Byl jsem osloven lidmi, se kterými se znám z městských projektů a organizování akcí. Založit nezávislé hnutí přímo odspodu pro nás byla ta nejpoctivější, i když nejsložitější cesta,“ odhalil Tran zákulisí volebního boje.
„Mladí odcházejí a město tím trpí“
Oproti zbylým kandidátům má ovšem k zapojení do politiky zcela odlišnou motivaci – zastavit odliv mladých lidí, který trápí Aš i další obce v Sudetech. Ve městě chce rozvíjet kulturu, tvořit prostory pro setkávání a podporovat podnikatelské prostředí pro drobné živnostníky.
„Aš trpí tím, že mladí po studiích odcházejí a nemají důvod se vracet. Vždyť u nás ve městě chybí i obyčejná kavárna. Chci pomoct vytvořit prostředí, aby mladí měli k Aši silnější vztah a chtěli zde budovat budoucnost. Třeba pro podnikatele chybí lepší startovní zázemí, třeba se zvýhodněným nájmem,“ zdůraznil.
V neposlední řadě – možná i tím, že je stále sám student – vidí prostor pro zlepšení také ve školství. Proto by v komunále stál o lepší financování škol i středisek volného času, užší spolupráci měst a vzdělávacích institucí na projektech či provázanější studium s praxí v lokálních firmách.
Kandidatura studenta vyvolala ohlas i v jeho rodině a vietnamské komunitě. „Rodiče, kteří podnikají na místní tržnici, mě velmi podporují. Když viděli moji tvář na obřím billboardu, byl to pro ně silný zážitek, i když mi samozřejmě kladou na srdce, abych si v politice dával pozor. V komunitě je ale cítit radost a hrdost,“ poznamenal Tran.
Po celé České republice je kandidátů z vietnamské komunity ještě více. Na 16. místě pirátské kandidátky na Praze 11 se objevila například Van Anh Tran, 40letá tlumočnice a interkulturní pracovnice. A poměrně kuriózně se o něco výše – konkrétně na 6. místě stejné kandidátky – umístil Ondřej Slówik, známý vietnamista a překladatel.
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