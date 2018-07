Babiš chce v Praze lídrem místo Nachera manažera Stuchlíka. Dostal jsem nabídku, potvrdil

Na čele pražské kandidátky hnutí ANO se všechno schyluje k velké změně. Místo původní jedničky, poslance ANO Patrika Nachera, chce předseda ANO Andrej Babiš prosadit manažera Petra Stuchlíka. "Rozhodl jsem se o této nabídce uvažovat," potvrdil Stuchlík, který je generálním ředitelem finančně poradenské společnosti Fincentrum. O kandidátce definitivně rozhodne výkonný výbor hnutí v pondělí odpoledne.

Praha - Manažer místo poslance, Petr Stuchlík místo Patrika Nachera. Šéf ANO Andrej Babiš se na poslední chvíli rozhodl, že změní taktiku v souboji o znovudobytí pražské radnice. Na ní nyní vládne za ANO Adriana Krnáčová, která se už dříve po tlaku Babiše rozhodla nekandidovat. Místo ní vyhrál vnitrostranické primárky v Praze Nacher, který k definitivnímu potvrzení potřeboval souhlas Výboru ANO - ten ale nedostal a s největší pravděpodobností ani nedostane.

"Pan předseda Babiš mi sdělil, že jedničkou by měl být manažer Petr Stuchlík. Já bych kandidoval z druhého místa," sdělil Nacher v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Redakce se snažila několik dní získat také stanovisko žhavého favorita na lídra Petra Stuchlíka. Ten v pátek odpoledne nabídku od vedení ANO potvrdil. "Rozhodl jsem se o této nabídce uvažovat, protože přichází v přelomovém období mého života," uvedl Stuchlík.

Podle svých slov se chystá prodat firmu, kterou před 18 lety založil. "Cítím, že chci své zkušenosti předávat v novém oboru. Jsem připravený tuto změnu udělat. Žiji v Praze dlouhé roky a chci ji vrátit to, co mi dala. Tedy možnost být úspěšný a finančně nezávislý. Rád bych vrátil Prahu Pražanům, aby se jim tady dobře žilo," řekl Stuchlík, který se chce inspirovat vším dobrým, co viděl ve městech v zahraničí. "Bylo by skvělé, kdyby do politiky šlo víc a víc úspěšných mladých a finančně nezávislých lidi, kteří by zde předávali a využívali své zkušenosti," dodal.

Aktuálně.cz v týdnu oslovilo několikrát také Andreje Babiše, ale ten se odmítal k celé věci vyjádřit. Novinkám.cz v pátek napsal, že o tom, kdo bude jedničkou, se stále vede v hnutí debata.

"Já to nechám na hnutí. Nacher je určitě dobrý kandidát, ale hnutí potřebuje také nové tváře. Na pražskou kandidátku potřebujeme silný tým," napsal Babiš s tím, že rozhodovat bude vedení hnutí příští týden. Na otázku, zda by podle něj měl Stuchlík být volební jedničkou, či dvojkou, odpověděl, že "o tom vede hnutí debatu".

Podle informací Aktuálně.cz byli někteří členové vedení ANo překvapeni, když jim Babiš minulé pondělí řekl o svém plánu se Stuchlíkem. Během následné debaty byli sice někteří proti výměně, ale většina se přiklání k Babišovi. Nakonec se vedení rozešlo s tím, že definitivní rozhodnutí padne v pondělí 16. července.

Nachera jako kandidáta na primátora vybrali pražští členové ANO v referendu, podle stanov hnutí nicméně může vedení do podoby kandidátek zasáhnout. Před vstupem do politiky se Nacher veřejně angažoval v boji proti bankovním poplatkům. Od roku 2014 zasedá v pražském zastupitelstvu a od loňska je i poslancem.

Komplikace při výběru kandidáta na primátora mělo ANO v Praze i před posledními komunálními volbami v roce 2014. Kandidátku v Praze měl původně vést bývalý primátor Jan Kasl, další variantou byla podnikatelka Martina Schopperová. Nakonec byla jedničkou Andriana Krnáčová, která se po vítězství ve volbách ujala postu primátorky. Letos kandidovat nebude.