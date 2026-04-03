Nacher z ANO popsal svůj velký „sen“. Chce rozhýbat poslance a poslankyně

Místopředseda Poslanecké sněmovny za ANO mluví o projektu Aktivní Sněmovna, jehož součástí je i nabídka veganské stravy.
Místopředseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Patrik Nacher už dlouho dává najevo, že ho zdaleka nezajímá jen politika. Díky němu tak začaly být například tlumočené do znakového jazyka tiskové konference poslaneckých klubů před zasedáním sněmovny. Teď přichází s novinkou.
Už když Patrik Nacher kandidoval před několika týdny na post místopředsedy sněmovny, avizoval, že se bude snažit poslance a poslankyně „rozhýbat“ a udělat také něco pro jejich zdraví. Tehdy ještě nebylo zcela jasné, o co půjde. Teď už ale jasno je.
„Inicioval jsem projekt Aktivní sněmovna, do kterého jsem pozval zástupce všech poslaneckých klubů, kancléře a zaměstnance, abychom motivovali sněmovnu ke zdravějšímu stravování, prevenci, pohybu,“ oznámil Nacher.
„Když budeme spolu dělat nějaké kolektivní sporty, například fotbal, tak se budeme hůř posílat… někam. Abych nepoužil vulgární výraz,“ dodal Nacher s tím, že novinka by mohla vést i ke zlepšení vztahu mezi politiky odlišných názorů.
Nacher stojí v čele neformální skupiny, která vymýšlí, co a jak by šlo ve sněmovně v tomto duchu dělat. Pro duben například vymysleli tzv. Veggie Challenge. Tedy možnost, aby si lidé mohli ve sněmovně dát v případě zájmu veganskou stravu.
Ve středu už skutečně byla v nabídce, Nacher třeba ochutnal kulajdu. „Nevím, jak kolegové, ale já si dal kulajdu, která byla bez všech těch klasických věcí, ale určitě byste to za mě nepoznali,“ upozornil poslanec. Obsluha jídelny později Aktuálně.cz potvrdila, že vše, co bylo v této polévce, bylo rostlinného původu – a skutečně chutnala výborně.
Je to jen začátek
To je však jen začátek. Patrik Nacher už avizoval, že chce zkusit dát dohromady i poslanecký fotbalový tým, zvažuje i rozmístění sportovního náčiní po sněmovně. I letos také uspořádá soutěže na handbikových trenažerech. Podporu v tom má i od některých poslanců opozice, na tiskové konferenci s ním vystoupil poslanec TOP 09 a místostarosta Prahy 2 Michal Zuna.
Vzhledem k tomu, že vztahy mezi vládními a opozičními poslanci jsou dlouhodobě hodně napjaté a často na sebe nevybíravě útočí i na sociálních sítích, Aktuálně.cz se Nachera zeptalo, zda by politici neměli řešit primárně toto.
Nacher odpověděl, že on se ze svého pohledu snaží řešit to, co může sám ovlivnit. „Věci se musí postupně měnit. A já nechci rezignovat na něco jen proto, že atmosféra mezi koalicí a opozicí je napnutá,“ řekl místopředseda sněmovny.