Nacher chce debatu o definici veřejné služby. K Babišovu návrhu financování nic neřekl

Debata o České televizi a Českém rozhlase by se neměla vést jen o financování, ale o redefinici jejich veřejné služby. Na CNN Prima News to v neděli řekl první místopředseda Poslanecké sněmovny z vládního hnutí ANO Patrik Nacher. Podrobnosti k její náplni i k výroku premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se obě média po zrušení poplatků nehradila z rozpočtu, neupřesnil.
Koalice prosazuje zrušení placení poplatků. Návrh zákona, který počítá s financováním ze státního rozpočtu a se snížením sumy, zařadila neočekávaně před deseti dny v pátek do programu sněmovny a v sobotu ve 04:36 poslala do dalšího projednávání.
Opozice si stěžuje na to, že neměla prostor se vyjádřit. Koaliční postup vyvolal protesty v ulicích. Babiš v sobotu v televizi Nova řekl, že podle chystaného návrhu poplatky budou dobrovolné a obě média se nebudou financovat přímo z rozpočtu.
„Tak my neustále se bavíme o financování s tím, že kdo platí, ten poroučí (...) Já bych chtěl ještě jedno téma a já tady o tom mluvím už tři roky. To je redefinice veřejnoprávní služby. My si totiž musíme sednout, co vlastně po těch veřejnoprávních médiích chceme,“ pronesl Nacher.
Dodal, že z rozpočtu se hradí i školy či policie, o jejichž nezávislosti se nepochybuje. Volal po věcné debatě, na dotazy o podobě návrhů ale neodpověděl. Uvedl, že přesně neví, jaké změny se teď projednávají. „To se musíte zeptat pana premiéra,“ opáčil místopředseda sněmovny z ANO.
Babiš v sobotu oznámil, že ministerstvo financí připravuje návrh financování. Poplatky by měly být dobrovolné, firmy by je nehradily. Určitá suma pro média by měla být garantovaná a nebyla by přímo z rozpočtu. Zabývat se tím bude koaliční rada, přiblížil premiér na Nově.
Opozice řeší další kroky
Posun vítají opoziční Piráti. „Jsem velice rád, že populisté mají jednu dobrou vlastnost, a to je, že reagují na ten tlak veřejnosti,“ poznamenal předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Financování přímo z rozpočtu odmítají.
Podle Jana Grolicha (KDU-ČSL) opoziční strany domlouvají postup. „Celkem intenzivně se o tom teď bavíme a za mě je otázkou, jestli je vlastně vůbec pochopitelné, abychom přicházeli s nějakým kompromisem v rámci té debaty, v rámci Poslanecké sněmovny, nebo jestli máme prostě připravit jasný návrh (do budoucna),“ řekl šéf lidovců.
Podle něj by opozice po vítězných volbách svůj nachystaný zákon přijala. „Jakmile v roce 2029 budeme sedět ve vládě, tak jako jednu z prvních věcí ten náš návrh prohlasujeme tak, aby média byla opravdu nezávislá na politicích a měla stabilní financování,“ nastínil Grolich, který požaduje veřejné projednávání.
Poslanec a čestný prezident Motoristů Filipa Turka tvrdí, že se debata vede neveřejně, veřejné projednávání bude podle něj až ve sněmovně začátkem příštího roku.
„Já se domnívám, že původní koncept (návrhu financování) byl tak, že by to mohlo být schováno ve mzdách v rámci rozpočtu, ale to, jak to ve skutečnosti nakonec bude opravdu, já dále říkat nebudu, protože to bylo součástí jednání na koaličních radách,“ prohlásil Turek.
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