Foltýna nahradí na pozici náčelníka Vojenské policie Roček, oznámila Černochová

Novým náčelníkem Vojenské policie by se měl stát Jiří Roček, návrh na jeho jmenování v úterý projednal sněmovní branný výbor. Nahradí Otakara Foltýna, který požádal o uvolnění z funkce. Náčelníka Vojenské policie podle zákona jmenuje a odvolává ministr obrany právě po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Foltýn stál v čele Vojenské policie od počátku loňského července.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na jednání výboru řekla, že Foltýn požádal o uvolnění z funkce 16. února, a to do konce měsíce. Černochová Fotlýnovi poděkovala za to, jak Vojenská policie zvládla svou práci v době českého předsednictví v Evropské unii. Vyzdvihla také, že posunul spolupráci s armádou nebo připravil mise Vojenské policie v Kosovu a na Ukrajině.

Naopak mu vytkla, že ji neinformoval o obvinění šéfa inspekce Vojenské policie Tomáše Voráče za nákup přístroje na ochranu proti odposlechu. Ministryně se také domnívá, že měl Foltýn Voráče postavit mimo službu kvůli obvinění ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ukládá mu to podle ní rozkaz ministra obrany z roku 2015.

Foltýn sdělil, že podle jeho právního názoru bylo "50 na 50", zda Voráče služby zprostit. Podotkl, že ve chvíli, kdy se jeho nadřízený domnívá, že nesplnil rozkaz, nezbývá mu nic jiného než rezignovat. Kauzu nákupu zařízení považuje za marginální případ. Řekl, že mu proto nevěnoval pozornost a ministryni o obvinění neinformoval. Odmítl podezření, že šlo z jeho strany o zatajování.

Foltýn podpořil návrh, aby Vojenskou policii převzal Roček. Ten chce pokračovat v projektech a akcích, které s Foltýnem společně připravovali. Zaměřit se chce také na uklidnění situace u kriminální služby.

Třiapadesátiletý Roček byl v minulosti například šéfem ochranné služby Vojenské policie či velitelem v Táboře. Zkušenosti má také ze zahraničních misí; v roce 2008 působil v bývalé Jugoslávii.

Foltýn byl velitelem Vojenské policie od loňského července, do té doby sloužil v analytickém oddělení velení armády. V minulosti pracoval u speciálních sil v odboru koncepcí a řízení nebo jako právník na inspektorátu náčelníka generálního štábu. Černochová dříve Foltýna označila za vynikajícího vojenského právníka s téměř dvacetiletou praxí. Jako právník působil ve třech zahraničních operacích v bývalé Jugoslávii a Afghánistánu. Kritici při jeho jmenování poukazovali na chybějící zkušenosti z působení u Vojenské policie, opozičním poslancům vadila i jeho vyjádření týkající se politiky.

Vojenská policie byla zřízena v roce 1991 a plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří ministerstvo obrany. Náčelník vojenské policie je přímo podřízený ministru obrany. Vojenských policistů je kolem 1200.

Video: Rusko je čistokrevný agresor. Trvám na tom, že je to třetí říše v barvě, říká Foltýn (28. 10. 2022)