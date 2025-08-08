Nabyl účinnosti akt EU o svobodě médií, česká média připravila samoregulaci

Akt přijal Evropský parlament loni v březnu. Do české legislativy by jej měl převést zákon o mediálních službách, který připravilo ministerstvo kultury. Zákon, s jehož přijetím ministerstvo počítalo do začátku srpna, ale dosud vláda ani parlament neschválily.
Legislativní rada vlády by se návrhem měla zabývat 21. srpna a po tomto jednání se podle Petry Hrušové z tiskového oddělení ministerstva rozhodne, kdy se dostane na schůzi vlády.
"Návrh zákona je adaptačním předpisem, který přebírá a upřesňuje úpravu Evropského aktu o svobodě médií tam, kde je to nezbytné pro jeho aplikaci v ČR. EMFA má formu nařízení, většina jeho úpravy je tak přímo použitelná v členských státech EU, tedy i v České republice," řekla Hrušová.
Akt o ochraně svobody novinářů a nezávislosti médií by měl napomoci jejich ochraně před politickým a ekonomickým vměšováním. Měl by také zajistit transparentnost vlastnictví médií a jejich financování.
Akt zakazuje mimo jiné použití sledovacích počítačových programů (spyware) proti novinářům "s výjimkou přesně definovaných případů", státní orgány nebudou smět vyvíjet na novináře jakýkoliv nátlak, aby jim prozradili své zdroje, a evropská média se budou moci bránit před svévolným omezováním či mazáním obsahu velkými internetovými platformami.
Nové nařízení reguluje také podmínky pro přidělování státní reklamy do médií. Orgány veřejné správy a státní podniky budou muset každoročně zveřejňovat informace o tom, kterým médiím a kolik zaplatily za reklamu. Bude se také muset zvýšit transparentnost a objektivita měření sledovanosti, jež mají na příjmy médií z reklamy vliv.
Požadavky evropského nařízení na národní úrovni reflektuje samoregulační desatero, na němž se dohodlo sedm oborových asociací a tři veřejnoprávní média, tedy Česká televize, Český rozhlas a ČTK. V následujících měsících se zaměří na přijetí memoranda, jež bude řešit aplikaci desatera.
"Podoba připravované samoregulace a Desatera vychází z principu podporujícího svobodu médií, při dodržování vysoké úrovně transparentnosti a odpovědnosti vůči veřejnosti. Signatáři tímto krokem potvrzují odhodlání k dodržování zásad formulovaných v Desateru," uvedli. Více informací zveřejní v září.