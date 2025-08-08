Domácí

Nabyl účinnosti akt EU o svobodě médií, česká média připravila samoregulaci

ČTK ČTK
před 2 hodinami
V pátek nabyl účinnosti evropský akt o svobodě médií. Nařízení přináší nástroje na ochranu svobody, plurality a redakční nezávislosti sdělovacích prostředků v celé Evropské unii. České mediální asociace a veřejnoprávní média dnes oznámily, že k nařízení připravily samoregulační desatero.
Ilustrační foto novin.
Ilustrační foto novin. | Foto: Shutterstock

Akt přijal Evropský parlament loni v březnu. Do české legislativy by jej měl převést zákon o mediálních službách, který připravilo ministerstvo kultury. Zákon, s jehož přijetím ministerstvo počítalo do začátku srpna, ale dosud vláda ani parlament neschválily.

Legislativní rada vlády by se návrhem měla zabývat 21. srpna a po tomto jednání se podle Petry Hrušové z tiskového oddělení ministerstva rozhodne, kdy se dostane na schůzi vlády.

"Návrh zákona je adaptačním předpisem, který přebírá a upřesňuje úpravu Evropského aktu o svobodě médií tam, kde je to nezbytné pro jeho aplikaci v ČR. EMFA má formu nařízení, většina jeho úpravy je tak přímo použitelná v členských státech EU, tedy i v České republice," řekla Hrušová.

Související

„Ali je instituce." Poslední kamelot v Paříži získá metál od Macrona

Paříž, Francie, kolportér, noviny, poslední, Le Monde
10 fotografií

Akt o ochraně svobody novinářů a nezávislosti médií by měl napomoci jejich ochraně před politickým a ekonomickým vměšováním. Měl by také zajistit transparentnost vlastnictví médií a jejich financování.

Akt zakazuje mimo jiné použití sledovacích počítačových programů (spyware) proti novinářům "s výjimkou přesně definovaných případů", státní orgány nebudou smět vyvíjet na novináře jakýkoliv nátlak, aby jim prozradili své zdroje, a evropská média se budou moci bránit před svévolným omezováním či mazáním obsahu velkými internetovými platformami.

Nové nařízení reguluje také podmínky pro přidělování státní reklamy do médií. Orgány veřejné správy a státní podniky budou muset každoročně zveřejňovat informace o tom, kterým médiím a kolik zaplatily za reklamu. Bude se také muset zvýšit transparentnost a objektivita měření sledovanosti, jež mají na příjmy médií z reklamy vliv.

Související

Stát chystá kompenzace za zdražení, o němž Fiala tvrdí, že ho nedopustí

Premiér Petr Fiala při debatě s lidmi ve Veselí nad Moravou, kde ho vedle podporovatelů čekali také kritici.

Požadavky evropského nařízení na národní úrovni reflektuje samoregulační desatero, na němž se dohodlo sedm oborových asociací a tři veřejnoprávní média, tedy Česká televize, Český rozhlas a ČTK. V následujících měsících se zaměří na přijetí memoranda, jež bude řešit aplikaci desatera.

"Podoba připravované samoregulace a Desatera vychází z principu podporujícího svobodu médií, při dodržování vysoké úrovně transparentnosti a odpovědnosti vůči veřejnosti. Signatáři tímto krokem potvrzují odhodlání k dodržování zásad formulovaných v Desateru," uvedli. Více informací zveřejní v září.

 
Mohlo by vás zajímat

Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. "Nejsme u zkoušky," bránil se ministr

Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. "Nejsme u zkoušky," bránil se ministr

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje
4:23

Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních deset let

Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních deset let

Do Česka se o víkendu vrátí tropické teploty, srážky i bouřky budou ojedinělé

Do Česka se o víkendu vrátí tropické teploty, srážky i bouřky budou ojedinělé
domácí Aktuálně.cz Obsah média Evropská unie (EU) svoboda

Právě se děje

před 4 minutami
Uříznutou hlavu koně nečekejte. Nová Mafia baví příběhem, nezvládá ale důležitou věc
49:14

Uříznutou hlavu koně nečekejte. Nová Mafia baví příběhem, nezvládá ale důležitou věc

Stylová sicilská kulisa, rodinné intriky a pach střelného prachu. Nová Mafia láká na krásu venkova, ale pod elegantním povrchem je jen průměrná akce.
před 26 minutami
"Jak to, že je spokojený s jednou výhrou?" Plíšková se pustila do kritiky Menšíka

"Jak to, že je spokojený s jednou výhrou?" Plíšková se pustila do kritiky Menšíka

Čtyři měsíce po senzačním triumfu na turnaji v Miami zatím Jakub Menšík čeká na další výraznější průlet některým z větších podniků okruhu.
Aktualizováno před 56 minutami
Trump a Putin se setkají brzy, potvrdil Kreml. Zatím zřejmě bez Zelenského

ŽIVĚ
Trump a Putin se setkají brzy, potvrdil Kreml. Zatím zřejmě bez Zelenského

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Berlín oznámil pozastavení vývozu zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Berlín oznámil pozastavení vývozu zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Berlín je desítky let blízkým spojencem Izraele. Propuštění rukojmích, které Hamás zajal, a jednání o příměří jsou ale pro Německo prioritou.
před 1 hodinou
Ikona světové opery přijede do Prahy. Plácido Domingo zazpívá v Rudolfinu

Ikona světové opery přijede do Prahy. Plácido Domingo zazpívá v Rudolfinu

Čtyřiaosmdesátiletý pěvec, dirigent a hudebník s nezaměnitelným hlasem představí publiku barytonové role i španělské zarzuely.
před 1 hodinou

Bez něj by elektrické BMW nemělo svou tvář. Teď míří designér k čínské štice

Bez něj by elektrické BMW nemělo svou tvář. Teď míří designér k čínské štice
Prohlédnout si 8 fotografií
Kai Langer míří od BMW k Xiaomi, proslavil se hlavně jako hlavní designér elektrické divize BMW i.
S jeho podpisem brzy vyjedou první modely takzvané Neue Klasse, tedy řady nových elektromobilů. Tak to vypadá koncept SUV...
před 1 hodinou
Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. "Nejsme u zkoušky," bránil se ministr

Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. "Nejsme u zkoušky," bránil se ministr

Ministra zahraničí Jana Lipavského čeká náročná kontaktní kampaň. Chodí na ni více odpůrců než příznivců. Téma vášnivých debat je jasné: Gaza.
Další zprávy