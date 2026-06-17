Nabízel dětem popcorn a odvoz domů, teď muže v Praze hledá policie

Policisté pátrají po neznámém muži, který podle nich v Praze 7 dětem nabízel popcorn a odvoz domů. Hledanému je podle policie zhruba 40 let, měl krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. Pokud lidé muže na záznamu poznají nebo mohou poskytnout informace vedoucí k jeho nalezení, mají volat linku 158. V tiskové zprávě to ve středu uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Na konci května přijali policisté oznámení, že neznámý muž obtěžoval dva dvanáctileté chlapce na přechodu pro chodce vedoucím z ulice U Uranie na Ortenovo náměstí. Nabízel jim popcorn z proutěného košíku a také odvoz domů autem.
Když chlapci muže odmítli, začal se podle policie chovat velmi podrážděně. Vytkl jim, že nabídku od hodného pána, který jim chce dát popcorn a odvézt je domů, nemají odmítat a že dělají velkou chybu. Chlapci na muže nereagovali a utekli na tramvajovou zastávku, kde bylo více lidí.
Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem. V případě dopadení a prokázání viny mu hrozí až dva roky vězení.