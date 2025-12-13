Přeskočit na obsah
Policie našla chlapce ze Zlínska, je v pořádku. Byl zřejmě unesen

ČTK

Dvanáctiletý chlapec ze Zlínska, po kterém od čtvrtka pátrala policie a v neděli jej našla, byl zřejmě unesen a vězněn na chatě. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policii. Policie zadržela jednoho muže, uvedla v neděli na síti X.

Policie ČR / Státní policie / Policejní auto / Policisté / Policejní hlídka / Ilustrační foto / Praha / Léto / 2018 / 1
Policejní hlídka, ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradilek
Policejní mluvčí Šárka Trnková řekla, že chata, kde byl chlapec nalezen, je ve Žlutavě, což je vedle Halenkovic. Policisté jej našli kolem 14:00. Hoch byl v pořádku, převezen byl na zdravotní vyšetření.

„Bohužel musíme konstatovat, že příběh nalezeného chlapce není tak idylický, jak na první pohled vypadal. Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě. Zadrželi jsme jednoho dospělého muže a nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo. Naštěstí chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život,“ uvedli policisté.

S ohledem na věk oběti budou poskytovat pouze nezbytné informace. „Dejme prosím rodině a blízkým nějaký čas na to to všechno zpracovat,“ uvedla policie. Požádala také o to, aby se již nesdílely osobní údaje o chlapci. „S ohledem na ochranu osobních údajů jsme smazali původní posty s fotografiemi a totožností chlapce. Prosíme, už tyto údaje dále nesdílejte,“ uvedli policisté.

Policie po chlapci pátrala od čtvrtka, kdy podle původních informací ráno odjel do Zlína do školy, ale nedorazil do ní. Do pátrání se zapojili také hasiči a dobrovolníci, v neděli byly nasazené v Halenkovicích a okolí i drony. Policie se s žádostí o pomoc při pátrání obrátila také na veřejnost, chlapce hledala v režimu Osoba v ohrožení.

Pátrání v režimu Osoba v ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.

