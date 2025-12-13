Policie našla chlapce ze Zlínska, je v pořádku. Byl zřejmě unesen

Dvanáctiletý chlapec ze Zlínska, po kterém od čtvrtka pátrala policie a v neděli jej našla, byl zřejmě unesen a vězněn na chatě. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policii. Policie zadržela jednoho muže, uvedla v neděli na síti X.
Policejní mluvčí Šárka Trnková řekla, že chata, kde byl chlapec nalezen, je ve Žlutavě, což je vedle Halenkovic. Policisté jej našli kolem 14:00. Hoch byl v pořádku, převezen byl na zdravotní vyšetření.
„Bohužel musíme konstatovat, že příběh nalezeného chlapce není tak idylický, jak na první pohled vypadal. Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě. Zadrželi jsme jednoho dospělého muže a nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo. Naštěstí chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život,“ uvedli policisté.
S ohledem na věk oběti budou poskytovat pouze nezbytné informace. „Dejme prosím rodině a blízkým nějaký čas na to to všechno zpracovat,“ uvedla policie. Požádala také o to, aby se již nesdílely osobní údaje o chlapci. „S ohledem na ochranu osobních údajů jsme smazali původní posty s fotografiemi a totožností chlapce. Prosíme, už tyto údaje dále nesdílejte,“ uvedli policisté.
Policie po chlapci pátrala od čtvrtka, kdy podle původních informací ráno odjel do Zlína do školy, ale nedorazil do ní. Do pátrání se zapojili také hasiči a dobrovolníci, v neděli byly nasazené v Halenkovicích a okolí i drony. Policie se s žádostí o pomoc při pátrání obrátila také na veřejnost, chlapce hledala v režimu Osoba v ohrožení.
Pátrání v režimu Osoba v ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.