Na Zemanův charitativní ples dorazili ministři i byznysmeni

Jednání francouzské vlády s odboráři, kterým se nelíbí plánovaná důchodová reforma, dnes průlom nepřineslo. Premiér Édouard Philippe ale oznámil, že v sobotu přijde s novými "konkrétními návrhy" řešení, které by měly být základem pro budoucí kompromis, informoval list Le Figaro. Snaha prosadit reformu důchodového systému vyvolala ve Francii rekordně dlouhou stávku. Trvá již 37 dní.

Kabinet dnes zveřejnil návrh zákona o transformaci penzijního systému, ve kterém ovšem zůstal jeden z nejspornějších pilířů reformy, a to záměr zvýšit do roku 2027 takzvaný "věk rovnováhy" na 64 let. V praxi by to znamenalo, že zatímco zákonná hranice pro odchod do důchodu by zůstala na 62 letech, senioři by na plnou penzi získali nárok až o dva roky později.