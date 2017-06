Kvóty nefungují, Česko už podle nich nepřijme jediného migranta, rozhodla vláda

před 11 minutami

Česko už nepřijme žádné migranty z Itálie a Řecka na základě unijních přerozdělovacích kvót. Vláda označila tento systém za dysfunkční a k tomuto kroku se podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) rozhodla i kvůli zhoršené bezpečnostní situaci. Jeho ministerstvo bude zároveň připravovat obranu pro případné řízení, které by mohla kvůli nedodržování závazku vyvolat Evropská komise.

Praha - Česká republika na základě unijních přerozdělovacích kvót nepřijme už žádné migranty z Itálie a Řecka. Novinářům to po pondělním jednání kabinetu řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Vláda systém kvót označila za dysfunkční a ke svému kroku se rozhodla i na základě zhoršené bezpečnostní situace, dodal. Ministerstvo vnitra bude připravovat obranu pro případné řízení, které by mohla kvůli nedodržování závazku vyvolat Evropská komise.

Materiál projednala vláda v důvěrném režimu, ale přijaté usnesení odtajnila. "V systému kvót do září, kdy tento jednorázový mechanismus má skončit, Česká republika nebude dál aktivní," uvedl Chovanec na tiskové konferenci. Kabinet uložil ministerstvu, aby ukončil veškeré aktivity v této oblasti.

Krok české vlády je podle Chovance reakcí na vyjádření eurokomisaře pro vnitro Dimitrise Avramopulose, který v posledních týdnech apeloval na to, aby státy dodržely své závazky. Česko, které by mělo do září přijmout přibližně 2600 lidí, zatím převzalo 12 migrantů z Řecka. Od května 2016 Česká republika nenabídla žádná místa do programu, který do letošního září předpokládá v unii přerozdělení 160 tisíc osob.