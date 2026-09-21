Na začátku týdne dorazí mrazíky. Předpověď ale počítá i s příchodem babího léta

Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky. Přeháňky čekají meteorologové zpočátku zejména na severu a východě, ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách.
Víkend může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho sdělení na síti X.
"Chladné a místy deštivé počasí může o víkendu vystřídat babí léto," uvedl ČHMÚ.
V pondělí a v úterý bude podle meteorologů převažovat velká oblačnost a hlavně v severovýchodní polovině území občas zaprší. Teploměr ukáže 12 až 17 stupňů Celsia, v pondělí na jižní Moravě až 18 stupňů. "Pocitovou teplotu sníží čerstvý severozápadní vítr," doplnil ČHMÚ. Foukat může v nárazech rychlostí až 55 kilometrů v hodině.
Ve středu se začne vyjasňovat, v Jeseníkách a Beskydech bude ale v první polovině dne ještě až zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo deštěm. V noci ČHMÚ čeká četné přízemní mrazíky, teploty přes den ale mohou vystoupat až k 19 stupňům Celsia.
Přízemní mrazíky při zmenšené oblačnosti a uklidnění větru očekávají meteorologové i ve čtvrtek, maxima přes den až 20 stupňů Celsia. "Bude polojasno až oblačno, od západu hlavně v Čechách až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Večer předpokládáme ustávání srážek," napsali. Déšť nebo přeháňky budou v pátek doznívat na severu a severovýchodě země, přes den bude až 19 stupňů.
Předpověď na víkend je zatím nejistá, ale s babím létem mohou přijít slunečná obloha a poměrně teplá odpoledne, uvedl ČHMÚ. "Po ránu se sice opět může objevit přízemní mráz a ojediněle i mlhy, odpolední teploty ale postupně mohou zamířit na hodnoty kolem 20 stupňů Celsia," dodal. Postupně by se teploty mohly dostat až k 25 stupňům.
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