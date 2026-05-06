Na výletní lodi s hantavirem zřejmě není žádný český občan, oznámili hygienici

Na výletní lodi MV Hondius na Kapverdách, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem, není podle dostupných informací žádný občan České republiky. Na sociální síti X to ve středu večer uvedla Hygienická služba ČR. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí zůstává riziko pro evropskou populaci velmi nízké, dodali čeští hygienici.
Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem tři lidé. "V souvislosti s vyšetřováním nákazy hantavirové infekce na výletní lodi v Atlantském oceánu uvádíme, že podle dostupných informací se na palubě nenachází žádný občan České republiky," napsali hygienici. Situace je nadále monitorována ve spolupráci s mezinárodními partnery, dodali.
Hantavirus způsobuje vzácné dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje až 50 procent.
Luxusní výletní loď má na palubě zhruba 150 lidí, píšou španělská média. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu uvedla, že počet nakažených hantavirem v souvislosti s výletní lodí je osm. Podle organizace jde o typ viru Andes, který se může přenášet i mezi lidmi.
Na Kapverdách, kde se loď Hondius nachází, není vhodné zdravotnické vybavení pro péči o cestující. Výletní loď proto přijme Španělsko, za tři až čtyři dny by měla přijet na Kanárské ostrovy. Cestující a posádka budou moci loď opustit za přísných bezpečnostních opatření, budou vyšetřeni lékaři a pak převezeni do země původu, oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví. Evakuována už z lodi byla trojice lidí z Nizozemska, Británie a Německa, dva z nich jsou nemocní, třetí mohl být virem nakažen, uvedlo dnes nizozemské ministerstvo zahraničí.
