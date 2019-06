Na většině území Čech bude až 37 stupňů, horko vydrží až do pozdního večera

V celém Česku dnes teploty zřejmě vystoupají nad 31 stupňů Celsia a na většině území Čech dokonce až na 37 stupňů. Menší horko bude hlavně na pomezí Čech a Moravy. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Horko podle ní potrvá až do pozdního večera.

Pro celou zemi vyhlásil ústav výstrahu do 21:00. Teploty 33 až 37 stupňů předpovídají meteorologové pro většinu západní poloviny ČR - Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj, většinu Libereckého kraje, západní část Královéhradeckého a Pardubického kraje a severozápadní cíp Vysočiny.

O něco nižší vedra, až 34 stupňů, očekává ČHMÚ na většině území Moravy a Slezska - v celém Jihomoravském a Zlínském kraji a většině Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Nejmenší vedra, ačkoli stále přesáhnou 31 stupňů, budou podle meteorologů na většině území Vysočiny, východních částech Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje, v severní části Olomouckého kraje a také v některých oblastech Moravskoslezského kraje.

Lidé by podle ČHMÚ měli ve vedrech pamatovat na dodržování pitného režimu. Pít by měli hlavně neslazené nealkoholické nápoje. Také by lidé raději měli omezit fyzickou zátěž a nepobývat odpoledne na přímém slunci. Pozor by lidé měli dávat na malé děti, seniory či nemocné a děti či zvířata nenechávat v zaparkovaných autech.