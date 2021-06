Několik tisíc lidí protestovalo na Václavském náměstí proti vládě Andreje Babiše

Martin Stošek získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy v maratonu horských kol ve švýcarském Evoléne. V závodu na 78 km s převýšením 3900 metrů ho porazili jen Němec Andreas Seewald a Ital Samuele Porro, který skončil druhý na třetím šampionátu za sebou.

Stošek výrazně vylepšil 18. příčku z roku 2019 a navázal na pět let starý bronz Kristiána Hynka, který dnes dojel v 41 letech sedmý. Na vítězného Seewalda, který je jeho i Hynkovým týmovým parťákem ve stáji Canyon Northwave, ztratil Stošek téměř osm minut, za Porrem zaostal o čtyři minuty.

"Je to můj druhý mistrák na Evropě a hned placka, musím být spokojený," řekl Stošek. Cítil ale, že měl na víc. "Občas mi padal řetěz a nebyl jsem schopný kontinuálně jet, což mě stálo kontakt s čelem," dodal sedmadvacetiletý jezdec, který byl loni třetí na maratonském mistrovství světa.

"Nakonec to ale dopadlo parádně, i když nefungovalo ideálně kolo. Ze sebe jsem vytáhnul maximum a morálkou jsem to dotáhl na trojku. Cílil jsem sice na vítězství, nemůžou však vyhrát všichni. Trať je tady těžká s dlouhými kopci, ale nohy byly dobré. Vytěžil jsem z toho maximum. Pro nás jako tým je to bomba," pochvaloval si Stošek.

Závod žen na 70 km vyhrála Španělka Natalia Fischerová.

Příští rok se maratonský evropský šampionát uskuteční v Jablonném v Podještědí, kam se vrátí po deseti letech.

Mistrovství Evropy v maratonu horských kol v Evoléne (Švýcarsko):

Muži (78 km): 1. Seewald (Něm.) 4:02:50, 2. Porro (It.) -3:57, 3. Stošek -7:58, …7. Hynek -13:01, 26. Adel (všichni ČR) -32:08.

Ženy (70 km): 1. Fischerová (Šp.) 4:05:16, 2. Häberlinová -5:11, 3. Forchiniová (obě Švýc.) -7:26.