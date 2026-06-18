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Na Ústředním hřbitově v Brně uložili urny spisovatele Kundery a jeho ženy

ČTK

Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu ve čtvrtek uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví či města Brna. Informoval o tom magistrát města. Kundera zemřel v Paříži 11. července 2023, bylo mu 94 let. Věra Kunderová zemřela 13. září 2024.

Milan Kundera zemřel ve věku 94 let.
Milan Kundera zemřel ve věku 94 let.Foto: Catherine Helie © Éditions Gallimard
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Urny s jejich ostatky se z Paříže vrátily do spisovatelova rodného Brna loni v lednu. Před uložením do hrobu byly urny uložené v Moravské zemské knihovně v Brně.

Na hrobě je náhrobek od rakouského architekta Johannese Paara, jenž vytváří dojem levitace. Náhrobek vzešel loni z architektonické soutěže.

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„Pro Brno je velká čest umožnit Milanu Kunderovi splnění jeho posledního přání, a to spočinout ve svém rodném městě a symbolicky tak uzavřít svůj kruh života. Když se ke mně tato jeho žádost dostala, cítila jsem dojetí a hrdost,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Doplnila, že už na gymnáziu byl Kundera jejím oblíbeným autorem. „Jeho Nesnesitelná lehkost bytí je jedinou knihou v mé knihovně, kde jsou podtrhané pasáže. Považuji ho za největšího brněnského spisovatele světového významu,“ doplnila Vaňková.

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Kundera patřil k nejvýznamnějším českým spisovatelům 20. století, druhou polovinu svého života prožil po emigraci v roce 1975 ve Francii a svoje knihy začal psát ve francouzštině. Do literárního života vstoupil krátce po komunistickém převratu v roce 1948. Spisovatel si přál být pohřben v rodném městě, kde prožil svůj mladý život až do maturity v roce 1948.

K Brnu měl celý život vřelý vztah, díky jeho daru mohla vzniknout i Knihovna Milana Kundery jako součást Moravské zemské knihovny. Její součástí je kromě knih, recepcí a kritik jeho díla i část listinného archivu včetně korespondence.

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