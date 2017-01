Na Trumpa se bude stát fronta, z návštěvy Zemana v Bílém domě může sejít, domnívá se diplomat Kolář

před 24 minutami

Bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář má pochybnosti, že Miloš Zeman opravdu navštíví v dubnu Bílý dům, tak jak to prezident prohlásil v rozhovoru pro Washington Post. Donald Trump podle něj velmi brzy pochopí, že první gratulanti nejsou obvykle největší spojenci Spojených států. Kolář se také přidal ke kritice prezidenta za vyzrazení tajné informaci o tom, že se v Česku pohybuje člověk, který je spojován s teroristickými islámskými organizacemi. Podle Koláře prezident v zahraniční a bezpečnostní politice dlouhodobě škodí. "Často z něj vypadávají nesmysly a ještě ke všemu to bohužel ohrožuje naši reputaci," posteskl si Kolář.

Praha - Bývalý velvyslanec ve Spojených státech Petr Kolář nevěří, že Miloš Zeman bude v dubnu pozván do Bílého domu, jak řekl ve čtvrtečním rozhovoru pro americký list Washington Post. "Pan prezident Trump bude mít od počátku prezidentství jiné priority a může se stát, že se vytvoří větší fronta čekatelů," domnívá se Kolář. Trump podle něj velmi brzy pochopí, že první gratulanti nejsou obvykle největší spojenci Spojených států, které je potřeba přijmout přednostně. "Uvidí zahraničně politické priority svých sympatizantů. A jednou z priorit Trumpa je Čína, o níž mluví diametrálně odlišně oproti Zemanovi," připomíná Kolář.

Český prezident v rozhovoru řekl, že do Spojených států by se měl vydat ve druhé polovině dubna a že ho Trump telefonicky osobně pozval. Pozvánka od končícího demokratického prezidenta Baracka Obamy podle Zemana nikdy nepřišla z toho důvodu, že český prezident nesouhlasí s Obamovým postojem vůči Izraeli.

Jediný prezident, který byl oficiálně se všemi poctami přijat v Bílém domě, byl Václav Havel. Podle Koláře jeho následovníci Václav Klaus a Miloš Zeman nebyli americkou stranou vnímáni jako ti, kteří si to zaslouží.

Zeman škodí

Koláře nepřekvapilo ani Zemanovo středeční vyzrazení tajných informací o údajném pohybu teroristy z Afriky. "Na našem se území potlouká jistý člověk z Maghrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi," řekl Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas.

"V reálné zahraniční a bezpečnostní politice pan prezident dlouhodobě škodí," tvrdí Kolář. Podle někdejšího náměstka ministra zahraničí z prezidenta "často vypadávají nesmysly, kterými ohrožuje reputaci České republiky".

"Nejvíce prospějeme sobě i diplomatickým vztahům, když budeme pana prezidenta Zemana ignorovat. Pan prezident to nezvládá a neovládá. Potřeboval by odpočinek. Je to nemocný starší pán, který by měl dění glosovat nezávazně ze své tvrze na Vysočině," kritizuje Kolář prezidenta.

Na tom, že Zeman svým prohlášením poškodil Českou republiku, se shodli i další politici i bezpečnostní experti. Podle bývalého ministra vnitra a někdejšího ředitele civilní rozvědky Františka Bublana nemá prezident Zeman právo zveřejňovat tyto informace. Svým chováním totiž zásadně narušil práci tajné služby. Prezidenta kritizují i další bývalí šéfové tajných služeb.

autoři: Michal Polák, Lukáš Prchal